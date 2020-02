Tyson Fury envoie un message chic à «la partenaire de danse du siècle» Deontay Wilder

Image via @ gypsyking101 sur Instagram (photographe non répertorié)

Tyson Fury a battu Deontay Wilder dans le match revanche du samedi soir à Las Vegas. Malgré la nature féroce de la victoire de Fury, cependant, il est clair qu’il a beaucoup de respect pour son rival.

Dans une publication Instagram courte mais douce, Fury a incliné son chapeau à Wilder, qualifiant l’Américain de «partenaire de danse du siècle».

Voir le billet du Britannique ci-dessous:

«L’amour et le respect vérifiés envers la partenaire de danse du siècle @bronzebomber 🙏🏼 #speedyrecovery» – Tyson Fury sur Instagram.

Tyson Fury et Deontay Wilder ont maintenant combattu deux fois. Leur première rencontre, en décembre 2018, a été jugée un tirage controversé. Fury a remporté le match revanche par septième ronde TKO, remportant le titre des poids lourds WBC dans le processus. Il reste le champion des poids lourds linéaire.

À partir de là, tous les signes indiquent une lutte de trilogie entre les deux rivaux, car Wilder prévoit d’exercer la clause de revanche dans son contrat. Cela étant dit, si ce combat de trilogie ne se concrétise pas, Fury a également accueilli une confrontation avec le champion unifié des poids lourds et son compatriote britannique Anthony Joshua.

“Le butin de la guerre vient de se produire”, a déclaré Fury après le combat (via The Guardian). «J’ai besoin de profiter de cette victoire et Deontay aura besoin de temps pour se remettre du combat, mais je suis presque sûr qu’il prendra un match revanche parce qu’il est un perforateur de dynamite. Il peut à tout moment faire sortir quelqu’un. Avec ce danger, alors vous vous battez toujours. Je suis presque sûr que nous recommencerons s’il le veut. Mais s’il ne le veut pas, ce sont mes promoteurs et quoi qu’ils veuillent faire, je suis content. Celui qui suivra recevra le même traitement, c’est sûr. “

Êtes-vous intéressé à voir un combat de trilogie entre Tyson Fury et son dangereux rival Deontay Wilder, ou préférez-vous d’autres combats pour les deux hommes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.