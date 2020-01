Tyson Fury excité pour le match revanche de Conor McGregor contre Floyd Mayweather

Image: Tyson Fury sur Instagram

La star de boxe poids lourd Tyson Fury dit qu’il est excité pour un éventuel match revanche de boxe entre Conor McGregor et Floyd Mayweather.

McGregor a vaincu Donald Cerrone dans l’événement principal de l’UFC 246 et maintenant la course est sur le point d’être son prochain adversaire. Les paris sportifs favorisent Jorge Masvidal pour obtenir la prochaine fissure à McGregor, mais des combattants tels que Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Nate Diaz et Kamaru Usman sont également des possibilités pour le prochain combat MMA de McGregor.

Bien sûr, il y a encore une chance que McGregor puisse revenir à la boxe, où lui et Mayweather ont joué dans un blockbuster pay-per-view en août 2017. Mayweather a remporté ce combat via TKO, mais une revanche a toujours été évoquée juste à cause de la somme d’argent que ces deux-là ont tirée pour le premier combat. Il a également été question de McGregor qui pourrait boxer Manny Pacquiao, et Fury a déclaré qu’il soutiendrait l’un de ces combats.

S’adressant à ESPN, Fury a déclaré qu’il aimait l’idée que McGregor revienne à la boxe. Voici ce que “The Gypsy King” a dit.

«S’il veut être boxeur, s’il veut faire de la boxe, fais-le. Je pensais qu’il avait plutôt bien réussi contre Floyd Mayweather. Il avait fait aussi bien que n’importe qui d’autre, vraiment. Il attrapait Mayweather avec de bons coups », a déclaré Fury.

«Je pense que c’est génial pour la boxe et idéal pour les sports de combat. Si McGregor combat Pacquiao ou Mayweather, cela crée un grand spectacle à Las Vegas. Cela donne aux gens l’occasion de sortir et de s’impliquer dans le divertissement et l’action. Cela crée des emplois pour les gens. Il apporte de l’argent à Las Vegas, de l’argent en Amérique. Il apporte du tourisme au pays. Je pense que c’est très, très bon pour le sport en général. “

Il reste à voir quelle est la prochaine étape pour McGregor, mais aussi fou que cela puisse paraître, n’écrivez pas pour l’instant une revanche potentielle de Mayweather.

Seriez-vous intéressé par une revanche de boxe entre Conor McGregor et Floyd Mayweather comme Tyson Fury?