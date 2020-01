Tyson Fury explique comment il garde son «pompage de testostérone» avant le match revanche de Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

La star de la boxe poids lourd Tyson Fury a déclaré qu’il se masturbait sept fois par jour afin de continuer à pomper sa testostérone avant le match revanche de Deontay Wilder.

Oui, vous avez bien lu.

Fury rencontre Wilder le 22 février au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada dans ce qui est l’un des plus grands matchs de boxe de 2020 entre deux stars des poids lourds invaincues. Fury et Wilder se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2018 et se sont battus pour un tirage au sort dans l’un des combats de titres poids lourds les plus mémorables de la mémoire récente. Le match revanche entre eux promet d’être tout aussi divertissant, voire meilleur que le premier combat.

S’adressant aux médias lors de la conférence de presse faisant la promotion du combat, Fury a été interrogé sur la façon dont il se préparait pour Wilder la deuxième fois. Sa réponse était pour le moins surprenante.

Voici ce que Fury a dit aux médias (h / t Manouk Akopyan).

“Si cela va me donner un avantage pour gagner ce combat, alors je suis prêt à l’essayer, pourquoi pas? Je me masturbe sept fois par jour pour continuer à pomper ma testostérone. Pomper, pomper, pomper, pomper, tu ne sais pas? Je dois rester actif et ma testostérone coule. Je ne veux pas que mes niveaux baissent », a déclaré Fury.

C’est agréable de voir Fury plaisanter avec les médias avant ce qui est le plus grand combat de sa carrière. Lorsque Fury rencontrera Wilder le mois prochain, il présentera sans doute les deux boxeurs poids lourds les plus dominants à son apogée, avec un homme susceptible de perdre son record invaincu, car un deuxième match nul semble impensable.

Fury a un dossier de 29-0-1 en boxe avec 20 victoires à venir par élimination directe. Wilder, quant à lui, a un dossier de 42-0-1 avec 41 victoires par KO. Cela devrait être un match revanche incroyable, surtout si Wilder s’entraîne pour le combat aussi dur que Fury semble l’être.

Êtes-vous excité de regarder le match revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.