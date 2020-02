Tyson Fury frappe brutalement Deontay Wilder, un coin jette une serviette

Malgré le braggadocio habituel de Tyson Fury, l’idée était qu’il jouerait prudemment face au pouvoir historique de Deontay Wilder. Au lieu de cela, il est resté dans le visage de “The Bronze Bomber” toute la nuit pour des résultats incroyables.

Après deux tours de compétition qui ont vu Wilder (42-1-1, 41 KO) piquer et bien bouger pendant que son plus grand ennemi faisait pression, Fury (30-0-1, 21 KO) a suivi un crochet gauche avec une main droite pour l’oreille qui envoya maladroitement Wilder au tapis. C’était clinique à partir de là – Wilder n’a jamais retrouvé son équilibre, versant du sang de l’oreille frappée qui suggérait un tympan endommagé. La fureur ne s’est jamais relâchée, mélangeant des rafales de mauling avec des corps à corps fatigants qui ont encore sapé l’endurance détériorée de Wilder.

Fury l’a presque sorti dans le cinquième, le mettant sur son dos avec un coup de corps et le versant dessus, mais a perdu à la fois son élan et un point lorsque l’arbitre l’a pénalisé pour avoir refusé de casser le corps à corps. Intrépide, il a versé sur la douleur jusqu’à ce que le coin de Wilder jette une serviette en retard dans le septième.

Des années après son bouleversement de Wladimir Klitschko et la fusion qui a suivi, Fury se retrouve une fois de plus au sommet du monde des poids lourds, tandis que Wilder devra rebondir après une défaite humiliante et unilatérale. Dans un monde idéal, nous verrions Fury rencontrer le champion unifié Anthony Joshua pour un statut incontesté une fois que Joshua traitera avec le challenger obligatoire Kubrat Pulev plus tard cette année. Sinon, eh bien, Top Rank a mis en place une écurie décente de challengers pour “The Gypsy King”.

La soirée a également vu Charles Martin éliminer Gerald Washington dans un éliminateur des poids lourds, Emanuel Navarrete conserve son titre de Super Bantamweight avec une défaite de Jeo Santisima, et Sebastian Fundora a vaincu Daniel Lewis dans un affrontement de perspectives Super Welterweight.

