Tyson Fury présente ses plans de retraite

Tyson Fury a confirmé ses plans de retraite. Le combattant britannique veut affronter Deontay Wilder et Anthony Joshua avant de raccrocher ses gants.

Aujourd’hui, “The Gypsy King”, s’est assis sur l’émission de télévision britannique, This Morning, avec les hôtes Holly Willoughby et Phillip Schofield. Il a discuté de sa victoire de revanche contre Deontay Wilder qui a eu lieu le 22 février 2020 au MGM Garden Arena de Las Vegas.

Le boxeur britannique a sorti son adversaire et l’a renversé deux fois avant de remporter la victoire de TKO au septième round. “Le bombardier de bronze” a ensuite blâmé son costume de débrayage pour être “trop ​​lourd” et une partie de la raison de la perte. Wilder a l’intention d’exercer la clause de revanche dans son contrat pour participer à une trilogie contre Fury. “The Gypsy King” dit qu’il a l’intention de remplir cette obligation et de combattre Anthony Joshua avant sa retraite:

“Oui, il me reste encore deux combats, puis nous allons vraiment réfléchir à ce que nous allons faire à partir de là”, a déclaré Tyson.

“Ouais j’espère prendre sa retraite”, a ajouté sa femme, Paris Fury.

«Parce que tu sais, combien de temps dure un morceau de ficelle? Je suis invaincu dans 31 combats professionnels. C’est ma douzième année en tant que professionnel », a déclaré Tyson Fury.

“Je veux qu’il rentre à la maison, c’est long, quand tu pars pendant 8 semaines, si tu fais ça 2-3 fois par an [it’s a lot]», A ajouté son épouse Paris Fury.

L’hôte, Philip Schofield, parle d’une récente interview dans laquelle le père du roi des gitans, John Fury, a encouragé son fils à arrêter de fumer pendant qu’il était en avance. Cependant, le boxeur britannique pense qu’il n’évitera pas un combat de trilogie.

“Non [I will fight] parce que je serai en rupture de contrat », a-t-il conclu.

“Vous savez quoi, je l’ai battu la première fois, je l’ai battu la deuxième fois, je vais sûrement le battre la troisième fois.”

Avez-vous hâte de voir Tyson Fury revanche Deontay Wilder dans un combat de trilogie à succès? Ou préférez-vous ses plans pour combattre son compatriote britannique Anthony Joshua dans un combat d’unification? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn Nation!