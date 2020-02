Tyson Fury prêt à combattre Anthony Joshua si Deontay Wilder refuse le match revanche

Tyson Fury vise l’homme qui pourrait être son prochain adversaire, et c’est Anthony Joshua. “The Gypsy King”, a déclaré à son compatriote poids lourd britannique qu’il “a raté sa chance” de battre Deontay Wilder pour la ceinture WBC, et donc leur match est celui à faire.

Samedi soir, Fury est entré sur le ring pour un match revanche monumental contre Deontay Wilder. Leur combat en 2018 s’est terminé par un match nul, mais le Britannique s’est assuré que cela ne se produise pas une deuxième fois. Fury a réussi à renverser Wilder deux fois avant de remporter la victoire de TKO au septième tour de leur revanche.

Le joueur de 31 ans détient désormais The Ring, titres WBC des poids lourds et est également le champion des poids lourds linéaire. Anthony Joshua revendique les titres WBA, IBF, WBO et IBO.

Après la revanche de Fury et Wilder, Joshua a félicité les «gladiateurs» poids lourds pour leur travail manuel. Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a également déjà évoqué la possibilité d’un combat d’unification.

Pas besoin d’un troisième, allons-y directement en été! #incontesté

– Eddie Hearn (@EddieHearn) 23 février 2020

Cependant, la chronologie de l’affrontement Brit contre Brit est compliquée car Deontay Wilder a une clause de revanche dans son contrat.

Avec un nul et une victoire successive contre «The Bronze Bomber», Fury est sceptique quant à la probabilité d’un match revanche. Au lieu de cela, il veut se délecter du «butin de guerre».

“Il a une clause de revanche dans le contrat mais il vient juste de perdre et je viens juste d’avoir ma victoire”, a déclaré Fury (via IFL TV). «Je ne me concentre pas sur d’autres combats – peu importe. Permettez-moi de profiter du butin de la guerre.

“J’ai saisi ma chance, je suis venu ici, j’ai repris l’Amérique, et c’est tout. Je vais profiter du butin de la guerre et m’amuser ce soir et c’est tout. Si Deontay ne veut pas le match revanche, alors allons-y AJ. “

Celui qui Tyson Fury finit par trouver le prochain, il reste confiant qu’il est le meilleur poids lourd du monde.

«J’ai battu Wladimir Klitschko en Allemagne, j’ai battu Deontay Wilder à Los Angeles et je suis revenu et je l’ai fait à nouveau à Las Vegas. Ne dis pas plus.

«Double champion du monde Ring Magazine, seul le deuxième homme de l’histoire. Champion poids lourd WBC et champion poids lourd linéaire du monde. Numéro un bébé, c’est tout. “

Qui voulez-vous voir Tyson Fury combattre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.