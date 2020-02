Tyson Fury reste suicidaire tous les dimanches «c’est une journée très difficile pour moi»

Image: Tyson Fury sur Instagram

Tyson Fury est au sommet de sa carrière de boxeur, avec son match revanche Deontay Wilder prévu juste au coin de la rue. Cependant, le boxeur invaincu révèle qu’il souffre toujours de pensées suicidaires sur une base hebdomadaire.

La semaine dernière, dans un article de The Independent, le champion des poids lourds linéaire a admis se sentir toujours “absolument suicidaire” tous les dimanches et pense qu’il sera “mort d’ici un an” s’il quitte sa carrière de boxeur.

Même après sa déclaration de victoire sur Wladimir Klitschko en 2015, la star britannique a lutté contre des problèmes d’alcool et de drogue, résultant de sa bataille contre la dépression. Il a admis dans le passé avoir pensé à se suicider. Dans l’épisode d’aujourd’hui de The Ariel Helwani Show, Fury a confirmé que ses tendances dépressives le frappaient toujours tous les dimanches.

“Oui, chaque dimanche est difficile”, a confirmé Fury.

«Parce que j’ai un jour de congé un dimanche et qu’il n’y a pas de travail un dimanche. Et c’est juste très difficile pour moi. Je suis un bourreau de travail, j’aime rester occupé tous les jours. Je m’aime m’entraîner et j’aime le régiment d’être au gymnase, et quand je n’y suis pas, je me sens déprimé. Je ne suis pas dedans un dimanche et je me sens déprimé. Mais quand le lundi matin arrive, je me sens à nouveau fantastique. »

Malgré les troubles mentaux, le joueur de 31 ans concentre toute son attention sur son match revanche contre Deontay Wilder, le 22 février. «The Gypsy King» s’est presque replié sous le pouvoir de frappe de son adversaire américain lors de son combat de 2018. Cependant, Fury a réussi à récupérer miraculeusement et à se frayer un chemin vers un match nul.

Avec cinq jours avant l’épreuve de force, Fury pense que l’élan créé par l’entraînement et les combats sans interruption le mènera à la victoire:

«Eh bien, ce type n’avait que six mois d’activité avant une mise à pied de trois ans. Ce gars a été actif, il a eu cinq combats sur le spin et n’a jamais cessé de s’entraîner depuis deux ans. “

Restez à l’écoute sur BJPenn.com pour toutes les nouvelles de combat Deontay Wilder vs Tyson Fury.