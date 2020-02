Tyson Fury taquine une partie sauvage pour le match revanche de Wilder: “Je vais me gaver de cocaïne et de prostituées”

Image: Tyson Fury sur Instagram

Tyson Fury est à quelques jours d’une revanche avec Deontay Wilder. Le combat est présenté comme l’un des plus grands combats de poids lourds de l’histoire récente de la boxe, et si Fury le remporte, il complote un diable d’une afterparty.

“Après ce combat, je vais me gaver de cocaïne et de prostituées”, a déclaré Fury au Daily Caller (via la scène de boxe).

Tyson Fury dit qu’il prévoit de consommer de la cocaïne et des prostituées à 30 $ après avoir combattu Deontay Wilder.

VIDÉO: pic.twitter.com/LrTUtk9RYF

– David Hookstead (@dhookstead) 18 février 2020

«Y a-t-il quelque chose de mieux que la cocaïne et les prostituées? Je vais dans les 30 $ bon marché… donnez-vous toujours un coup de pénicilline avant de les baiser. Si vous n’avez pas de pénicilline, mettez toujours le sac en double. »

Bien que ce commentaire de Fury va sans aucun doute générer des gros titres, c’est probablement une blague. Non seulement la cocaïne est illégale, mais Fury a également eu des problèmes de toxicomanie dans le passé. Il a également été ouvert sur ses idées suicidaires passées, qui ont été naturellement exacerbées par ses problèmes de drogue et d’alcool. Heureusement, il a pu traverser une période de troubles personnels.

«Je n’avais jamais pris de drogue avant d’avoir 27 ans; la cocaïne était l’habituelle, la cocaïne et l’alcool », a déclaré Fury dans une interview tristement célèbre de 2018 avec Joe Rogan. “J’y repense maintenant et je pense,” est-ce que je changerais ça? “Mais je ne changerais pas, je ne changerais rien parce que je savais que cela devait arriver.

«J’ai frappé la boisson, j’ai pris la drogue et je suis sortie toute la nuit avec les femmes de la nuit. Je voulais juste mourir et je voulais m’amuser à le faire. Mais lorsque la boisson s’estompe, elle vous laisse simplement une mauvaise gueule de bois et une dépression encore pire. »

Fury et Wilder se sont battus pour la première fois début 2018. Cette nuit-là, la paire s’est battue pour un match nul controversé.

Depuis lors, les deux hommes ont combattu deux fois. Wilder a battu Dominic Breazeale et Luis Ortiz, et Fury a battu Tom Schwarz et Otto Wallin.

Il est possible, sur la base d’une clause contractuelle dans les contrats pour leur rematch imminent, qu’ils puissent se battre pour une troisième fois par la suite, peut-être cet été.

Que pensez-vous de ces plans d’afterparty de Tyson Fury?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.