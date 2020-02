Tyson Fury termine Deontay Wilder au septième tour pour couronner la performance dominante

“The Gypsy King” est de nouveau champion du monde.

Avec une performance dominante couronnée par une rafale de fin de combat au septième tour, Tyson Fury (30-0-1, 21 KOs) a repoussé son rival Deontay Wilder (42-1-1, 41 KOs) pour remporter le titre des poids lourds WBC et maintenir son statut de champion des poids lourds linéaires de boxe.

L’arrivée emphatique a également réglé le score avec Wilder après que les deux se soient battus pour un tirage au sort controversé le 1er décembre 2018.

Fury était l’agresseur et le perforateur le plus précis à chaque tour, fixant le rythme et refusant de donner à Wilder toute latitude pour libérer son pouvoir d’élimination tant vanté. C’est Fury qui a marqué un renversement net au troisième tour avec un crochet droit, puis à nouveau au cinquième tour avec un tireur d’élite sur le corps.

Ensanglanté et battu, Wilder était coincé dans le coin au septième round alors que Fury le séparait, incitant son coin à jeter l’éponge pour le sauver de nouveaux dégâts.

Après, c’était tout l’amour du nouveau champion WBC.

“Je veux juste dire un grand merci à Deontay Wilder”, a déclaré Fury. «Il est venu ici ce soir, il a réussi, il a vraiment fait preuve de cœur de champion. Je l’ai frappé avec une main droite propre et je l’ai laissé tomber et il s’est relevé et s’est battu au septième round. C’est un guerrier, il sera de retour, il sera de nouveau champion.

«Mais je dirai que le roi est revenu au sommet du trône.»

Fury a ensuite couronné sa soirée en interprétant quelques couplets du classique américain Don McLean Pie, avec une foule rauque chantant avec lui.

Il s’agissait de la première perte de la carrière de Wilder, âgé de 34 ans, et après le combat, il a respecté Fury tout en suggérant que les blessures et les distractions avant le combat pouvaient avoir affecté sa performance.

“Je vais bien”, a déclaré Wilder. «Des choses comme ça arrivent. Le meilleur homme a gagné ce soir, mais mon coin, mon côté a jeté l’éponge. Je suis prêt à sortir sur mon bouclier. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ce combat. Mes jambes étaient déjà [hurt] à venir, un tas d’autres petites choses.

«Mais je ne fais aucune excuse ce soir. Je souhaite juste que mon coin m’ait laissé sortir sur mon bouclier, je suis un guerrier et c’est ce que je fais. Mais il a fait ce qu’il a fait, il n’y a aucune excuse, et nous revenons et sommes plus forts. “

Ce match revanche a eu lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas samedi et la foule était chaude depuis le début, car les personnalités des deux combattants étaient pleinement exposées dès leur entrée.

Fury est entré sur un trône portant une robe et une couronne du roi, tandis que Wilder est sorti pour une performance en direct avec son corps paré d’une armure de corps sombre avec un masque de crâne orné.

De là, tout était Fury. Le champion linéaire avait dit qu’il serait plus agressif lors de cette deuxième rencontre avec Wilder et il a tenu parole, prenant immédiatement le centre du ring et y renonçant rarement alors qu’il descendait Wilder et utilisait son jab pour configurer son pouvoir. coups. À plusieurs reprises, la tête de Wilder a été cassée en arrière par le jab de Fury et sa meilleure défense semblait être de décrocher et de s’appuyer sur Fury.

Fury a répliqué en enroulant Wilder dans une prise de tête à plusieurs reprises (à un moment donné, Fury a également semblé tirer la langue pour goûter le sang de Wilder), ce qui a finalement coûté un point à Fury au cinquième tour. Cependant, cela n’avait pas d’importance car ses deux renversements et son offensive soutenue l’avaient bien placé sur les tableaux de bord avant le septième fatidique.

Avec la victoire, Fury a finalement remporté le titre WBC, le dernier des principaux titres de boxe qui lui avait échappé.