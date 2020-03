Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 repoussés jusqu’en «au moins octobre» en raison d’un coronavirus

Une bataille de trilogie entre Tyson Fury et Deontay Wilder devait se terminer le 18 juillet 2020 à Las Vegas, Nevada, mais il semble maintenant que le combat sera repoussé à une date ultérieure. C’est selon le journaliste de boxe ESPN de longue date, Dan Rafael, qui dit que le changement de plans est entièrement dû à la pandémie de coronavirus en cours qui balaie le monde.

“Clairement non”, a déclaré Bob Arum à ESPN concernant le combat qui se déroulera le 18 juillet. “Nous ne savons même pas si le MGM sera même ouvert d’ici là.”

Contrairement à Dana White and Co., Arum n’a pas pour mission d’organiser des combats pour le titre mondial à huis clos, préférant laisser passer plus de temps afin de permettre aux fans du monde entier d’assister au match de boxe du championnat.

«Vous ne pouviez pas garantir aux combattants que l’événement aurait lieu à cette date. Nous ne pouvions pas les convaincre ni nous-mêmes », a déclaré Arum. «Où allaient-ils s’entraîner pour ça? Cela n’avait aucun sens. Il suffit de prendre du recul. Comment allez-vous vendre des billets? Il est absolument ridicule de dire que le combat est en cours alors que les Britanniques ne peuvent même pas y arriver. Donc, tout le monde doit prendre du recul. La boxe n’est pas isolée. Cela fait partie de ce qui se passe dans le monde », a déclaré Arum. “Alors peut-être que le combat aura lieu début octobre”, a-t-il ajouté.

“Al et son peuple sont en contact permanent avec nous à ce sujet”, a ajouté Arum. «Nous voyons les choses de la même manière. Nous serons très, très prudents pour aller de l’avant et prier pour que ce soit fini à un moment donné et nous pourrons faire des plans intelligents. Personne n’a jamais rien vécu de tel auparavant. »

Tyson Fury a éliminé Wilder lors du match revanche le mois dernier après que les deux hommes se soient battus pour un tirage au sort lors de leur première rencontre à la fin de 2018. Par la suite, Wilder a subi des tirs nourris après avoir imputé sa perte à sa tenue de 45 livres qu’il portait sur son chemin. à l’anneau.

Néanmoins, les deux bagarreurs lourds auront désormais plus de temps pour se préparer à la troisième – et peut-être finale – lutte très importante entre eux.