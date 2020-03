Tywan Claxton est impatient de revenir en arrière avec Emmanuel Sanchez

Tywan Claxton est prêt à affronter l’homme qui lui a donné sa première défaite professionnelle.

Claxton (6-1 MMA, 6-1 BMMA) a affronté Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) dans le premier tour du grand prix Bellator poids plume au Bellator 226 en septembre, où il a été soumis par Sanchez dans le deuxième tour.

Il a réussi à rebondir avec une victoire sur Braydon Akeo lors du Bellator 235 de décembre et trouve maintenant une motivation quotidienne pour améliorer son jeu dans l’espoir de finalement revenir avec Sanchez.

“C’est la troisième année pour moi en tant que combattant professionnel”, a déclaré Claxton à MMA Junkie. «Troisième année, vous devez vous taire ou vous taire, alors je fais des heures supplémentaires et je fais des sacrifices et je fais les changements de style de vie que je dois faire pour battre le (explétif) de Sanchez parce que j’ai besoin de cette perte. J’ai besoin de ce combat, c’est donc mon facteur de motivation. Je ne veux pas aller en formation? J’ai une photo de Sanchez juste là. »

Il y a quelque chose à propos d’un combattant qui subit sa première défaite professionnelle, mais pour Claxton, il ne s’agissait pas seulement de perdre, c’était ce que Sanchez avait dit avant le combat.

“Il a dit quelque chose: il a dit:” Il ne sait pas ce que ça fait de perdre, et j’ai hâte de le laisser ressentir ça, de lui enlever ça “”, a déclaré Claxton. «Cela m’est resté, et c’est quelque chose, avant que tout soit dit et fait – il a montré beaucoup de respect après ce combat, il l’a fait, et je l’ai apprécié et à cause de lui, je suis un meilleur combattant – mais quand c’est tout dit et fait, cette déclaration là, il va se retrouver à l’autre bout de quelque chose qui n’est pas joli. “

Sanchez devrait reprendre Daniel Weichel en quarts de finale du grand prix poids plume au Bellator 241 en mars, donc pour l’instant, il faudra peut-être un certain temps avant que Claxton ne réalise son souhait, mais il insiste pour que cela soit à son ordre du jour.

