Tywan Claxton remporte la décision de rebondir après une défaite

Tywan Claxton est revenu sur la bonne voie après avoir subi la première défaite de sa carrière avec une performance dominante contre Braydon Akeo vendredi au Bellator 245.

Tywan Claxton (6-1 MMA, 6-1 BMMA) a utilisé une frappe supérieure dans les deux premiers tours, puis a mis son jeu au sol au travail dans le troisième pour prendre une décision unanime sur Akeo (3-1 MMA, 3-1 BMMA) . Les scores des juges étaient de 30 à 27 dans tous les domaines.

"Tout le monde sait que je viens de vivre ma première défaite mon dernier combat", a déclaré Claxton dans son interview d'après-combat avec John McCarthy. «J'étais dans le grand prix poids plume et j'ai fini par dessiner Emanuel Sanchez. C'était mon sixième combat professionnel et il vient de se battre pour le titre mondial il y a deux combats. Il m'a donné une leçon. … Je vais peut-être perdre, mais je vais revenir plus fort. Tu ne peux pas me casser. "

Le combat poids plume faisait partie de la carte principale du Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Claxton a ouvert le combat assez agressif, poussant l'action sur Akeo et se chargeant de gros renversements et de coups de pied lourds. Akeo a pu échapper aux dégâts précoces, mais a eu du mal à obtenir une sorte de rythme de son côté. Après l'avoir retiré pendant quelques minutes avec des résultats minimes, Claxton a finalement réduit la distance sur Akeo et l'a pressé contre la clôture. Il n'a pas changé de niveau, mais s'est séparé et est revenu dans l'espace libre avec moins d'une minute. Claxton est resté occupé avec sa sortie frappante pour clôturer la manche, mais n'a toujours pas blessé Akeo.

Au deuxième tour, Claxton est sorti avec une approche offensive similaire. Il a fait descendre Akeo et a chargé ses combinaisons, mais a permis à Akeo une ouverture pour une tentative de retrait d'un coup de pied manqué. Akeo n'a pas pu mettre Claxton sur le tapis, mais il l'a pressé contre la clôture. Il n'a pas pu prendre beaucoup de temps à partir de là, cependant, car Claxton s'est libéré. Claxton a repris le contrôle de la frappe, mais sa portée est restée éteinte. Il a décroché une poignée de coups de poing décents avant d'opter pour changer son approche et mettre Akeo contre la clôture. Claxton a posé de bons coudes de l'intérieur, mais a permis à Akeo de se détacher lorsqu'il a changé de niveau pour un démontage. Akeo a décroché son meilleur coup de poing dans les dernières secondes, mais n’a même pas encore été en mesure de l’empêcher de prendre du retard de deux tours.

Claxton est sorti sauvage pour commencer le tour final. Il a lancé une attaque tournoyante suivie d'un énorme coup de tête, mais Akeo l'a fait repérer et est resté à l'écart. Claxton a raté une frappe et a permis à Akeo de se retourner et de prendre le dos en position debout. Claxton a évité le danger en tournant librement et en contrôlant Akeo contre la clôture. Akeo s'est libéré, mais quelques instants plus tard, il s'est retrouvé du mauvais côté d'un démontage de Claxton avec moins de deux minutes à faire. Claxton a décroché de bons coups, mais Akeo a réussi à se relever, bien qu'il soit toujours maintenu contre la clôture. Claxton ramènerait Akeo sur le tapis peu de temps après, atterrissant dans la monture où il s'ouvrait à grands coups. Il a failli s'enfermer dans un étranglement arrière nu au cours des 10 dernières secondes, mais n'a pas pu le terminer avant la fin du temps imparti. Néanmoins, il a donné un cachet définitif à sa performance /

Les résultats les plus récents du Bellator 235 incluent:

Tywan Claxton bat. Braydon Akeo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Joey Davis bat. Chris Cisneros via TKO (coups de poing et coudes) – Tour 1, 3:55

Hunter Ewald bat. Brysen Bolohao via la soumission (étranglement à l'arrière) – Tour 1, 1:42

Joseph Creer bat. Ty Gwerder via via décision unanime (30-27, 30-27, 29-26)

Cass Bell bat. Pierre Daguzan par décision unanime (30-27, 29-28, 30-27)

