UFC 245 LIVE – Panneau d’affichage, date, heures, chaîne de télévision, Internet PPV Où regarder Usman vs Covington LIVE?

UFC 245 Fermez le calendrier à la carte pour la plus grande promotion MMA au monde, et ça se termine 2019 avec style. Le panneau d’affichage présente un trio de matchs de championnat et est en train de devenir l’un des meilleurs spectacles de l’année.

UFC eu du mal à réserver un combat entre champion poids welter Kamaru Usman (15-1) et le principal challenger Colby Covington (15-1) pour diriger l’UFC 244 le 2 novembre au Madison Square Garden. Cependant, il a réussi à faire entrer les deux rivaux mordants dans la cage UFC 245 pour établir votre score dans l’événement principal. Covington il a gagné sa chance en or en dominant platement Robbie Lawler à l’UFC dans ESPN 5, tandis que Usman Il n’a pas défendu son titre depuis qu’il l’a remporté dans une performance dominante contre Tyron Woodley à l’UFC 235 en mars.

De plus, le champion poids plume Max Holloway revient à l’action en combattant le principal concurrent Alexander Volkanovski Dans l’événement principal. La paire de combattants a participé à des courses incroyables à UFC avec le seul glissement entre les deux depuis 2013 (!) C’était Holloway qui a abandonné une décision devant Dustin Poirier en avril dans sa tentative de passer au poids léger pour le titre intérimaire.

Dans le troisième combat pour le titre sur le panneau d’affichage, le champion de deux divisions Amanda Nunes (18-4) met votre titre poids plume en jeu contre Germaine de Randamie (9-3). Nunes Il est devenu peut-être le meilleur artiste martial mixte de tous les temps avec ses victoires rapides sur les légendes Cris Cyborg et Ronda Rousey. Dans De Randamie, rematch une femme qui a battu en 2013, mais aussi quelqu’un qui n’a pas perdu un combat depuis lors et qui a maintenant une séquence de cinq victoires consécutives.

Heure et date UFC 245

La UFC 245 Elle aura lieu le samedi 14 décembre. La couverture des paiements par événement commence à 9 heures. ET. Usman et Covington ils devraient entrer dans l’octogone vers 23 h 00 HE. D’autres horaires sont

Mexique, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua: 19h00

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 20h00

Bolivie et Venezuela: 21h00

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: 22h00

Comment afficher l’UFC 245

Le panneau d’affichage principal sera exclusivement pay-per-view aux États-Unis et peut être acheté au prix de 64,99 $. Pour plus d’informations sur la candidature UFC 245: Usman vs Covington, contactez votre fournisseur de services par câble ou visitez UFC.com. Il sera également diffusé en direct en ligne UFC 245 et vous pouvez voir le panneau d’affichage principal sur UFC.TV pour 64,99 $.

En Amérique latine, vous pouvez voir le panneau d’affichage complet de la UFC 245 par Fox Premium.

Panneau d’affichage UFC 245

Événement principal de l’UFC 245 ESPN + PPV:

170 lb: le champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman contre Colby Covington

Panneau d’affichage principal UFC 245 ESPN + PPV (22 h HE):

145 lb: le champion des poids plumes de l’UFC, Max Holloway contre Alexander Volkanovski

135 livres: la championne des poids coq UFC Amanda Nunes contre Germaine de Randamie

135 livres: José Aldo contre Marlon Moraes

135 lb: Urijah Faber contre Petr Yan

Billboard «Préliminaires» de l’UFC 245 ESPN2 (20 h HE):

170 livres: Mike Perry contre Geoff Neal

135 livres: Irene Aldana vs Ketlen Vieira

185 livres: Omari Akhmedov contre Ian Heinisch

170 livres: Matt Brown contre Ben Saunders

UFC Billboard 245 ESPN + / Fight Pass ‘Prelims’ (18h30 HE):

145 lb: Chase Hooper contre Daniel Teymur

125 lb: Kai Kara-France contre. Brandon Moreno

125 lb: Jessica Eye contre Viviane Araujo

185 lb: Oskar Piechota contre Punahele Soriano

UFC 245 LIVE

La table est donc servie à un grand panneau d’affichage pour mettre la touche finale à ce 2019, trois combats pour le titre mondial avec de bons noms qui savent qu’une victoire les placerait au premier plan vers 2020. A la fin de la fonction nous aurons le résumé , avec la répétition et les gagnants.

