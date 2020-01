UFC 246: Aleksei Oleinik soumet Maurice Greene au second tour

Aleksei Oleinik, le combattant actif avec le plus de soumissions à l’UFC, a de nouveau gagné après avoir terminé ses deux précédents combats.

Le Russe de 42 ans qui occupe le douzième échelon de la classification du poids total a été mesuré sur la carte principale du UFC 246 aux relativement inexpérimentés Maurice Greene et a obtenu sa 47e soumission en tant que professionnel avec un levier à son bras au deuxième tour.

Greene était prêt à aller sur la toile, et on pourrait dire qu’il en a payé le prix.

Pour le Russe, c’est sa première victoire en un an et demi après avoir été victime de deux TKO aux mains de Alistair Overeem et Walt harris.

Greene, quant à lui, ajoute sa deuxième défaite suivie après avoir été éliminé par le Russe également Sergei Pavlovich dans le UFC Fight Night Singapour.