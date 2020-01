UFC 246 | Alexey Oleynik: «Je n’ai pas besoin d’aller au sol» contre Maurice Greene

Alexey Oleynik sait qu’il aura un énorme avantage sur le terrain lorsqu’il affrontera Maurice Green à l’UFC 246, mais il n’est pas sûr qu’il l’utilisera.

Oleynik est sur une séquence de deux défaites consécutives, ayant récemment été éliminé par Alistair Overeem puis éliminé en 12 secondes par Walt Harris, et sait que ce combat est crucial. Pourtant, il peut même ne pas utiliser son meilleur outil qui est son jiu-jitsu.

“Peut-être peut-être pas. Nous verrons », a déclaré Oleynik à BJPENN.com lorsqu’on lui a demandé s’il irait pour un démontage. «Mon plan de match ne consiste pas seulement à démonter, je vais essayer autre chose. Je n’ai pas besoin d’aller au sol. Ce n’est pas nécessaire, je pense que je peux me battre debout et bien frapper. Évidemment, mon jeu au sol est bon. Sur le terrain, je vais mieux, mais cela ne signifie pas que ma frappe est mauvaise et les gens ne savent pas ce que je peux faire en frappant. »

Bien qu’Oleynik dise qu’il n’a pas besoin de mener le combat au sol, il est confiant que si ça passe au tapis, il serait la première personne à soumettre Greene en tant que professionnel.

«Il n’a jamais été présenté auparavant en tant que pro. Mais beaucoup de gars comme Travis Browne n’avaient jamais été soumis avant que je ne les combatte. Mark Hunt n’avait jamais été étouffé avant moi. Beaucoup d’autres gars, je leur ai donné leur première perte de soumission », a-t-il expliqué. “Il n’est pas parfait sur le terrain, donc il n’est pas dangereux sur le terrain. Greene est très grand et c’est pourquoi il est dangereux en stand-up. Je n’ai pas peur de lui dans le standup. “

Si ce combat reste debout, Alexey Oleynik devra réduire la distance car Maurice Greene a un avantage de portée de deux pouces et mesure cinq pouces de plus. Mais, le Russe ne s’inquiète pas de la différence de taille et prévoit toujours de se manifester.

«Je ne suis pas si grand mais je ne suis pas non plus petit. Il est grand, mais ce n’est qu’une étape pour moi de réduire la distance. Il peut me frapper quand je fais un pas en avant, mais je riposterai », a-t-il déclaré. «Je ne reculerai jamais non plus, je vais toujours en avant, c’est ma technique et mon objectif.»

Avec Oleynik prêt pour son 72e combat professionnel et étant sur un patin perdant, il sait qu’il est vital de lever la main. Il comprend que n’importe qui peut être éliminé à tout moment, il doit donc gagner ce combat s’il veut continuer sa carrière à l’UFC.

Alors qu’Oleynik a l’intention de continuer à se battre pour le moment, il ne s’engagera pas sur combien de temps il continuera à participer à l’UFC. Il dit même que cela pourrait être son dernier combat.

«Chaque combat est très important pour moi. Ce sont les meilleurs arts martiaux mixtes au monde et chaque combat est très important pour gagner. J’ai peut-être six ans, peut-être six mois, c’est peut-être ça. Personne ne sait que Dieu seul sait et peut-être Dana White. »

Au final, Alexey Oleynik est juste concentré sur son combat et bat Maurice Greene sur la carte principale de l’UFC 246.

Même si la carte est titrée par Conor McGregor et est sûr d’attirer beaucoup de téléspectateurs en conséquence, Oleynik n’est pas concerné.

«Le plus important est mon combat. Conor McGregor ou tout autre combat n’a pas d’importance pour moi. Même s’il est si célèbre et qu’il portera les yeux sur la carte, seul mon combat compte pour moi », a-t-il conclu. “Le plus important est mon combat et l’obtention de la victoire.”

Pensez-vous qu’Alexey Oleynik battra Maurice Greene à l’UFC 246.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.