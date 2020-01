UFC 246: Arbitre, jugements assignés fixés pour l’événement principal Conor McGregor vs Cowboy Cerrone

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’UFC 246: événement «arts martiaux mixtes (MMA)« McGregor vs. Cowboy », qui a lieu ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’affrontement poids welter entre les importations légères Conor McGregor et Donald Cerrone est présenté dans la tête d’affiche à cinq tours (PPV).

Le troisième homme dans la cage sera l’arbitre de longue date Herb Dean, selon un rapport de MMA Fighting, avec des vétérans juges Sal D’Amato, Chris Lee et Derek Cleary tirant leurs devoirs de juge de la Nevada State Athletic Commission (NSAC).

Dean a arbitré six des combats de McGregor à l’UFC (11 pour Cerrone).

