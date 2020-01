UFC 246: BJPENN.COM Choix du personnel

L’UFC 246 approche à grands pas et la carte déchire l’équipe BJPENN.COM.

De l’événement principal Conor McGregor contre Donald Cerrone, à l’ouverture de Diego Ferreira contre Anthony Pettis à la carte, nous ne pouvons tout simplement pas sembler d’accord quand il s’agit de nos prévisions, et cela devient laid.

Insultes volant sur le canal Slack de BJPENN.COM… Bagarre au refroidisseur d’eau… Un coup de couteau dans les toilettes des employés quand il a été suggéré que Claudia Gadelha perdrait face à Alexa Grasso…

La folie doit cesser!

Dans un effort pour mettre fin à l’effusion de sang et ramener la paix sur notre lieu de travail, nous avons décidé de tout dévoiler au grand jour; pour faire nos prévisions UFC 246 et expliquer calmement pourquoi nous les faisons.

Sans plus tarder, voici les combats de l’UFC 246 que le personnel de BJPENN.COM prédira.

Conor McGregor contre Donald Cerrone

Holly Holm contre Raquel Pennington

Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

Claudia Gadelha contre Alexa Grasso

Diego Ferreira contre Anthony Pettis

Choix du personnel de BJPENN.COM: Carte principale UFC 246

Adam Martin

Conor McGregor: Malgré la mise à pied, je pense que le pouvoir de coupure de McGregor sera trop lourd à gérer pour Cowboy. Je vois McGregor sortir Cerrone au premier tour avec un KO vintage.

Holly Holm: Nous avons déjà vu Holm et Pennington se battre, et ce ne fut pas un grand combat. Je ne sais pas pourquoi il s’agit du co-événement principal, mais encore une fois je préfère Holm pour gagner une décision sur les points.

Maurice Greene: C’est un affrontement attaquant contre grappler et je préfère que Greene donne un gros coup de poing à l’Oleinik vieillissant et le mette tôt.

Claudia Gadelha: Je m’attends à ce que Gadelha revienne à sa lutte ici et expose la défense de retrait de Grasso pour une victoire décisive.

Diego Ferreira: J’ai été très impressionné par les améliorations remarquables de Ferreira et je pense qu’il dépassera le volume de Pettis en route pour gagner une décision.

Cole Shelton

Conor McGregor: Je pense que Conor McGregor va battre Donald Cerrone. Je crois que Cerrone se lèvera et échangera, et McGregor le rattrapera avec une gauche tôt et gagnera par TKO / KO au premier ou au deuxième tour.

Holly Holm: J’aime que Holly Holm dépasse Raquel Pennington. Je pense que ce combat reste debout et elle est la meilleure attaquante et obtiendra la décision gagnante.

Alexey Oleynik: Alexey Oleynik contre Maurice Greene est le match classique attaquant contre grappler. En fin de compte, je pense qu’Oleynik amènera le combat au sol et gagnera une soumission.

Claudia Gadelha: Je crois que Claudia Gadelha obtiendra sa main levée car elle utilisera sa lutte pour gagner une décision sur Alexa Grasso.

Diego Ferreira: Diego Ferreira aura sa soirée de sortie à l’UFC 246 alors qu’il battra Anthony Pettis par décision. Je pense que son volume, sa pression et son cardio feront la différence.

Harry Kettle

Donald Cerrone: Mon instinct, dès la minute où ce combat a été annoncé, a déclaré que le timing de Conor ne serait plus ce qu’il était, et que le célèbre coup de tête de Cerrone scellerait l’accord – et c’est ce avec quoi je m’en tiens.

Holly Holm: L’espace bizarre «pas un détenteur de titre mais un au-dessus d’un concurrent régulier» dans lequel Holm se trouve lui conviendra à un tee-shirt jusqu’à sa retraite. Pennington est bonne, mais elle ne va pas travailler Holly.

Alexey Oleynik: Il y a certains poids lourds qui tomberont encore dans le piège d’être scolarisés par Oleynik, et je pense que Maurice Greene en fait partie.

Claudia Gadelha: Il semble que Gadelha soit plus concentrée qu’elle ne l’a été depuis longtemps, alors que Grasso ne semble tout simplement pas avoir quoi que ce soit dans son jeu qui pourrait gêner suffisamment Gadelha pour causer des problèmes.

Diego Ferreira: Pettis est un guerrier et je ne pense pas qu’il va finir ici, mais Ferreira est le cheval noir de cette division et devrait en avoir assez pour faire le travail.

Al Zullino

Conor McGregor: Avec tout le respect que je dois à Cerrone, un vétéran du sport, je ne le vois pas ramener à la maison le W.McGregor est beaucoup trop habile, et avec Cowboy qui veut rester debout, je prédis que l’Irlandais le mettra KO.

Holly Holm: Les deux athlètes ne se portent pas bien ces derniers temps, car ils entrent tous les deux dans la cage ce samedi avec deux défaites lors de leurs trois derniers matches. Je vois “The Preacher’s Daughter” gagner, cependant, car ses compétences sont juste meilleures.

Maurice Greene: Si un fan non-MMA regardait les records de ces combattants, cela ressemblerait probablement à un décalage. Parfois, cependant, trop de matchs pourraient signifier trop de batailles. Je prédis que la fraîcheur du natif de New York gagnera ce morceau lourd. Si Greene sera en mesure d’éviter le match au sol d’Oleynik, il pourrait terminer son quart de travail plus tôt.

Claudia Gadelha: Un combat difficile à prévoir. Les deux combattants ont des scalps décents dans leurs records, mais je vais choisir celui qui a le plus d’expérience. Gadelha par décision.

Anthony Pettis: Showtime revient dans la division des poids légers. Il semble qu’il ne puisse pas trouver la division qui lui convient le mieux. Ferreira n’est certainement pas un match facile pour son retour au poids léger, mais mes tripes disent que l’ancien champion mettra en place une clinique frappante et mettra fin au concours dans la limite.

Jordy McElroy

Conor McGregor: Je prends McGregor parce que le combat sera à ses conditions. Appelez-moi crédule, mais quand Cerrone dit qu’il va se tenir debout, je le crois. Je pense également que la cosignature d’un gentleman’s kickboxing agreement ne se terminera pas bien pour lui. Ce ne sera qu’une question de temps avant que McGregor ne se faufile une main gauche à travers et napalms son menton.

Holly Holm: Donnez-moi Holm dans le match revanche. Son coup de pied gauche a rasé plus de dômes que Sweeney Todd. Cependant, elle utilisera son jeu de jambes et sa boxe, ainsi que du travail au corps à corps au bon moment, pour remporter une victoire décisive sur Pennington. C’est le seul chemin vers la victoire étant donné que Pennington pourrait probablement se faire toucher avec une planche 2 × 4 et rester debout.

Alexey Oleynik: Oleynik fera sa légendaire promenade zombie avant de tirer Greene vers le sol et de l’enchevêtrer dans la soumission. Ne dormez pas sur la capacité de cet homme de 42 ans à transformer un homme adulte en une version réelle de Stretch Armstrong.

Claudia Gadelha: Gadelha sort du paradis avec une victoire car elle n’a besoin que de quelques démontages (cardio autorisés) pour ruiner la nuit de Grasso. Carla Esparza l’a fait en septembre dernier et Gadelha a les outils pour diriger une suite.

Diego Ferreira: Ferreira empruntera la voie du grappling et finira par épuiser Pettis dans une décision. C’est la bonne décision commerciale par rapport au fait de se retrouver dans le SportsCenter Top 10 d’ESPN pour se faire marquer par un des coups de pied de Taekwondo de Pettis.

Jason «Kinch» Kindschy

Donald Cerrone: Alors que «Cowboy» a la réputation de ne pas jouer au mieux de ses capacités dans des affrontements importants, il a bien plus de façons de gagner ce combat. De plus, n’est-il pas temps que Cerrone gagne un combat qui le propulse dans la célébrité?

Raquel Pennington: Le premier combat entre Holm et Pennington a été très étroitement contesté et a abouti à une décision partagée. Raquel a toujours montré sa durabilité en compétition et je crois qu’elle peut faire les ajustements nécessaires pour être victorieuse dans le match revanche.

Alexey Oleynik: L’étouffement d’Ézéchiel ou une autre forme d’étranglement astucieux le fait pour ce vétéran chevronné.

Claudia Gadelha: Cette correspondance est le dormeur de FOTN. En supposant que Gadelha a complètement rebondi après la blessure qui l’a forcée à se battre contre Calvillo, la championne du monde de BJJ, dure comme des ongles, arrive en tête.

Anthony Pettis: Pettis a constamment alterné victoires et défaites depuis la fin de 2016. Après la défaite de Nate Diaz, il est difficile d’imaginer que la tendance change pour ce match. «Showtime» évite le dérapage des deux combats, revient dans la colonne des victoires et offre un grand spectacle aux fans.

Tom Taylor

Conor McGregor: Si je parie à la maison sur ce combat, je parie sur McGregor, mais je reconnais parfaitement que je vais peut-être dormir dans un caniveau dimanche. Je ne suis pas confiant.

Holly Holm: Comme le souligne Kinch, le premier combat entre Holly Holm et Raquel Pennington a été très serré. Cela dit, Holm a tout de même gagné, et je ne pense pas que cela ait autant changé depuis leur première rencontre. Holm gagne à nouveau.

Alexey Oleynik: Dans son 72e combat, Oleynik le fera à nouveau. À un moment donné, probablement tôt, il tirera Greene sur le tapis et sortira le robinet avant même que nous sachions qu’une demande est appliquée.

Claudia Gadelha: J’adorerais jouer l’avocat du diable et choisir Grasso plutôt que Gadelha, mais Jordy a raison. Grasso vient d’être battu par Carla Esparza. Je ne vois aucune raison de supposer qu’elle ne subira pas le même traitement de la part de Gadelha.

Anthony Pettis: Appelez ça un sentiment. Je comprends pourquoi tant de mes collègues choisissent Ferreira, mais c’est juste difficile pour moi d’imaginer Pettis perdre celui-ci. Je pense qu’il gagne avec quelque chose de flashy.

Quelles sont vos prévisions pour la carte principale de l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.