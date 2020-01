UFC 246: Conor McGregor fait étalage d’un jeu au sol punissant dans une nouvelle vidéo de grappling de Dillon Danis

Si Donald Cerrone est «stupide» pour avoir frappé avec Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246 à la carte (PPV) ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à Las Vegas, est-ce que cela rend «Notorious» stupide pour affronter «Cowboy?»

Il n’a peut-être pas le choix, car Cerrone a 17 victoires par soumission et est l’un des grapplers les plus habiles que McGregor ait affrontés. C’est pourquoi l’entraîneur du jiu-jitsu irlandais, Dillon Danis, travaille avec diligence pour éviter que cela ne se reproduise.

Ou ca.

Les quatre pertes professionnelles de McGregor se sont produites par voie de soumission, mais pour être juste, Nate Diaz et Khabib Nurmagomedov sont deux des meilleurs du jeu en matière de combat de soumission, capables de toucher n’importe qui dans leur catégorie de poids respective.

Là encore, cela ne prend qu’un coup de poing …

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.