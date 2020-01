UFC 246 cotes: Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour «McGregor vs Cowboy»

Le plus grand nom des arts martiaux mixtes (MMA) revient dans l’Octogone ce samedi soir (18 janvier 2020) lorsque Conor McGregor affronte Donald Cerrone dans l’événement principal ESPN + pay-per-view (PPV) de l’UFC 246, qui se déroule à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada. L’UFC 246 mettra également en vedette un affrontement des poids coqs féminins entre Holly Holm et Raquel Pennington, ainsi que Maurice Greene contre Aleksei Oleinik chez Heavyweight et un important combat de paille opposant Alexa Grasso à Claudia Gadelha.

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC: «Busan?»

Si Saïd Nurmagomedov n’était pas allé pour un coup de pied en arrière au troisième tour de son combat avec Raoni Barcelos, nous aurions terminé l’année sur un événement parfait. Dans l’état actuel des choses, nous nous en sommes encore très bien sortis grâce aux efforts négligés d’Alateng Heili, Da Un Jung et Jun Yong Park. Bien joué, les gars.

UFC 246 Cotes pour le Undercard:

Maycee Barber (-900) contre Roxanne Modafferi (+600)

Sodiq Yusuff (-135) contre Andre Fili (+115)

Nasrat Haqparast (-330) contre Drew Dober (+270)

Aleksa Camur (-120) contre Justin Ledet (EVEN)

Askar Askarov (-140) contre Tim Elliott (+120)

Ode Osbourne (-140) contre Brian Kelleher (+120)

J.J. Aldrich (-115) contre Sabina Mazo (-105)

Pensées: Le matchmaking présenté est de premier ordre, ce qui a pour effet secondaire malheureux de rendre mon travail difficile. Cinq d’entre eux sont des lancers de pièces et l’un des autres est précisément déséquilibré. Je suppose que vous pourriez mettre un peu sur Nasrat Haqparast – il semble avoir Drew Dober fusillé aux pieds. Honnêtement, cependant, je laisserais le undercard tranquille.

UFC 246 Cotes pour la carte principale:

Conor McGregor (-335) contre Donald Cerrone (+275)

Holly Holm (-140) contre Raquel Pennington (+120)

Maurice Greene (-135) contre Aleksei Oleinik (+115)

Alexa Grasso (-110) contre Claudia Gadelha (-110)

Diego Ferreira (-230) contre Anthony Pettis (+190)

Pensées: Holly Holm me semble être la meilleure affaire sur une carte qui leur manque cruellement. Bien sûr, elle a une fiche de 2-5 lors de ses sept derniers matchs, mais chaque femme qu’elle a perdue était une combattante de premier ordre. Elle est toujours une attaquante de premier ordre avec une défense de qualité contre le retrait, ce qui devrait fonctionner aussi bien sur Pennington que lors de leur première rencontre en 2015. «Rocky» est trop simple pour gagner cela sur les pieds et aura du mal à obtenir ses éliminations Aller.

En d’autres termes, attendez-vous à ce que Holm gagne une décision confortable.

Diego Ferreira semble également digne d’investissement. Il présente le même mélange de coups de pression brutaux et de grappling haut de gamme qui afflige Pettis depuis des années, et le fait que Ferreira ait résisté aux poings concrets de Mairbek Taisumov suggère que «Showtime» ne sort pas de ce pétrin avec un KO one-shot hors de nulle part.

UFC 246 Meilleurs paris:

Parlay – Holly Holm et Diego Ferreira: misez 40 $ pour gagner 58,40 $

N’oubliez pas que MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de la carte de combat UFC 246 entière le samedi. (18 janvier 2020) ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Investissement initial pour 2019: 300 $

Total final: 1195,32 $ (298,44% de retour sur investissement)