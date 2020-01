UFC 246 cotes pour Anthony Pettis contre Diego Ferreira

(Note de l’éditeur: cette histoire a été publiée pour la première fois sur SportsBookWire, qui fait partie du réseau USA TODAY.)

Anthony Pettis et Diego Ferreira s’affronteront samedi à l’UFC 246 à Las Vegas. Nous décomposons les cotes et les lignes de paris de Pettis-Ferreira, avec des choix de paris UFC, des pronostics et les meilleurs paris pour UFC 246.

Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) cherche à rebondir après une perte de décision unanime face à Nate Diaz à l’UFC 241 en août, et il a alterné victoires et défaites dans chacun de ses neuf derniers combats. Depuis qu’il a défendu avec succès la sangle légère contre Gilbert Melendez à l’UFC 181, Pettis est en chute libre dans le classement, avec seulement 4-7. Cependant, il a des victoires sur Charles Oliveira, Jim Miller, Micheal Chiesa et Stephen Thompson en cours de route, avec la victoire de Thompson à venir le 23 mars de l’année dernière en KO, il est donc toujours très dangereux.

Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) a facilement le meilleur bilan des deux combattants et est sur une trajectoire différente. Il a également un avantage de 74 à 72,5 pouces et il n’a pas goûté à la défaite depuis les défaites consécutives contre Beneil Dariush à l’UFC 179 et un KO aux mains de Dustin Poirier en 2015. Ses deux dernières victoires sont par décision unanime concernant Rustam Khabilov et Mairbek Taisumov.

Par BetMGM, Ferreira (-250) est un favori modéré par rapport à Pettis (+180). Les cotes se penchent également sur le match sur la distance (trois tours), les cotes étant fixées à -150 et les chances de ne pas faire trois tours complets à +115.

Êtes-vous nouveau dans les paris sportifs? Un pari de 10 $ sur Ferreira pour gagner rapporte 4 $ de profit. Un pari sur Pettis rapporte un bénéfice de 18 $ avec une victoire.

Pettis est toujours très dangereux, mais il n’a pas été en mesure de montrer beaucoup de cohérence ces derniers temps, tandis que Ferriera est plus jeune, plus rapide et beaucoup mieux dans le département des grèves importantes. Tant que Ferreira ne laisse pas tomber sa garde et joue une défense solide, annulant un énorme coup de poing et de mort, il devrait pouvoir prendre une décision unanime. Le jeu ici est Ferrerira pour gagner par décision / décision technique (+115), le combat se déroulant sur trois tours complets (-150).

