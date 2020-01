UFC 246 cotes pour Holly Holm contre Raquel Pennington

(Note de l’éditeur: cette histoire a été publiée pour la première fois sur SportsBookWire, qui fait partie du réseau USA TODAY.)

Holly Holm et Raquel Pennington s’affronteront samedi dans le co-événement principal de l’UFC 246.

Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC) est un gaucher avec un avantage de portée de 69 à 67,5 pouces. Elle peut ne pas aller au sol aussi souvent que son homologue, mais lorsqu’elle le fait, elle est très efficace avec le sol et la livre, affichant un pourcentage de précision de 31,58. Holm, qui est devenue championne des poids coqs des femmes lorsqu’elle a éliminé Ronda Rousey à l’UFC 193 en novembre 2015, a perdu quatre combats de titre consécutifs depuis, mais elle reste pertinente et un problème pour quiconque sur son chemin. Une élimination directe de première ronde aux mains de la championne Amanda Nunes le 6 juillet dernier à l’UFC 239 n’est certainement pas une raison de penser.

Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC) est plutôt précis dans le département des grèves importantes. Et «Rocky» vient de remporter une décision décisive contre Irene Aldana le 20 juillet dernier, montrant qu’elle est toujours une force malgré un record plutôt peu impressionnant. Comme Holm, elle a perdu contre Germaine de Randamie et Nunes au cours des deux dernières années. Holm et Pennington se sont également battus à l’UFC 184, Holm revenant avec une victoire par décision partagée le 28 février 2015, donc Pennington aura le facteur de vengeance.

Par BetMGM, Holm (-143) n’est qu’un léger favori dans celui-ci sur Pennington (+110). Les cotes montrent également un faible penchant pour le match sur la distance (trois tours), les cotes étant fixées à -455 pour et les chances de ne pas faire trois tours complets à +320.

Êtes-vous nouveau dans les paris sportifs? Un pari de 10 $ sur Holm pour gagner rapporte 7 $ de profit. Un pari de 10 $ sur Pennington rapporte un bénéfice de 11 $ avec une victoire.

Ces deux-là ont une histoire, comme mentionné, et ils ont tenu la distance lors de ce combat précédent en 2015. Vous pouvez vous attendre à un résultat similaire, car Pennington aime faire glisser les choses. Cinq de ses six derniers combats sont allés aux cartes, et elle a réussi quatre de ces cinq combats. Le jeu ici est Holm à gagner par décision / décision technique -106. Le combat devrait également tenir la distance, mais à -455, c’est tout simplement trop cher. Vous pouvez également parier le nombre total de tours (PLUS DE 2,5, -556), mais ces chances sont encore pires. Évitez et pariez simplement le combat directement.

BetMGM offre un pari spécial de 1 $, GAGNEZ 200 $ (en paris gratuits) si McGregor gagne de quelque manière que ce soit contre Cerrone le 18 janvier 2020. Pariez maintenant sur BetMGM! Disponible pour les nouveaux clients dans le New Jersey; visitez BetMGM pour les termes et conditions.

Gannett peut générer des revenus grâce aux références d’audience vers les services de paris. Les salles de rédaction sont indépendantes de cette relation et il n’y a aucune influence sur la couverture médiatique.

.