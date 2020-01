UFC 246: Cowboy Cerrone promet de frapper avec Conor McGregor, même si c’est une décision «stupide»

Le discours autour de la fontaine à eau est que Donald Cerrone est le meilleur pari pour battre Conor McGregor lors du tournoi principal des poids mi-moyens de l’UFC 246 ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à Las Vegas est de lutter contre «Notorious» au sol et de tester ses compétences en jiu-jitsu.

C’est parce que les quatre pertes de McGregor sont survenues par voie de soumission.

Mais “Cowboy” est un attaquant dans l’âme, et s’il veut éviter tout bavardage et jouer son propre jeu, alors c’est exactement ce qu’il va faire.

“Vous savez, je devrais probablement, mais je ne pense pas que je le ferai”, a déclaré Cerrone à ESPN à propos de la mise en œuvre du jeu au sol. «J’aime aussi me battre, j’aime entrer et jeter. Tout le monde dit que son standup est incroyable, alors pourquoi ne pas aller le tester? »

“Tout le monde dit:” vous voulez juste rester là et vous allez vous faire assommer, c’est un jeu stupide, c’est une décision stupide. “Mais c’est ma décision, c’est ma stupidité. Qui êtes-vous pour me dire ce que je peux faire? “

“Je sais qui je suis, je me regarde dans le miroir et je sais exactement qui je suis, alors je dois prendre la décision”, a déclaré Cerrone. “Je veux, pourquoi ne voudrais-je pas me tenir avec l’un des meilleurs? Pourquoi pas? Puis-je prendre le coup de poing? C’est la question que je veux savoir. Peut-il prendre mes putains de coups de pied? C’est la question que je veux savoir. “

“Peut-être que Conor me tirera dessus.”

Cela dit, Cerrone sait que McGregor n’a pas ignoré le jeu au sol (malgré ce que cette vidéo montre) et pense que le rusé Irlandais a peaufiné ses compétences de lutte avant leur combat de 170 livres, prévu pour cinq rondes exténuantes.

“Vous seriez un putain de fou de penser que je suis assis ici en disant que tout Conor a une main droite et c’est tout ce dont nous devons nous inquiéter”, a déclaré Cerrone. «Espèce d’enfoirés stupides. Est-ce que je joue? Sûr. Mais l’homme, nous avons mis des heures dans le gymnase. Mais c’est ma décision et je vais faire ce que je veux faire. Alors oui, je vais me tenir debout et je vais jouer. »

Le premier à tirer peut être un “Cowbitch” après tout.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.