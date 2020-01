UFC 246: découvrez les meilleures finitions de Conor McGregor avant le combat contre Cowboy Cerrone à Las Vegas (vidéo)

Depuis qu’il a rejoint l’Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2013, Conor McGregor a amassé une bobine très impressionnante. Sur ses neuf victoires à l’intérieur de l’Octogone, sept d’entre elles sont arrivées par KO, il est donc sûr de dire “Notorious” sait une chose ou trois sur la fin des combats.

Avant son retour très attendu lors de l’événement de télévision à la carte (PPV) UFC 246 de samedi soir (18 janvier 2020) à Las Vegas, Nevada contre Donald Cerrone, la promotion a publié une collection des meilleures finitions de Conor à ce jour, dont certains sont venus pendant ses jours sous la bannière Cage Warriors.

Sans plus tarder, voici la liste:

Élimination d’Eddie Alvarez à l’UFC 205 pour devenir le tout premier «champion-champion» de l’UFC

Premier tour KO de Marcus Brimage à l’UFC sur Fuel TV (début de Conor)

Knockout d’Aaron Jahnsen à Cage Warriors: Fight Night 2

Élimination directe de Diego Brando au premier tour à l’UFC Fight Night 46

Élimination directe du premier tour de Dustin Poirier à l’UFC 178

Élimination de Steve O’Keefe chez Cage Warriors: 45

Élimination de Chad Mendes à l’UFC 189

Soumission (étranglement à l’arrière) de Dave Hill chez Cage Warriors: 47 pour remporter le titre Poids plume

13 secondes de barrage de Jose Aldo à l’UFC 194 pour remporter le titre poids plume

Maintenant, McGregor cherchera à ajouter une autre finition impressionnante à son CV lorsqu’il affrontera l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du sport. Et puisque “Cowboy” avait déjà promis de ne pas vaincre l’Irlandais fougueux, nous pourrions être en magasin pour un autre moment fort mémorable.

Bien qu’il ne soit pas acquis d’avance que cela proviendra de McGregor lui-même.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end. ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.