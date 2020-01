UFC 246 | Diego Ferreira pense que cela reviendra à “qui en veut plus” contre Anthony Pettis

Crédit d’image: UFC.com

Diego Ferreira est à quelques jours sans doute du plus grand combat de sa carrière. Il affrontera Anthony Pettis dans le match d’ouverture à la carte de l’UFC 246 ce samedi à Las Vegas. Avec une victoire, le Brésilien pourrait bien entrer dans le classement des poids légers.

Bien que Pettis, qui est l’ancien champion des poids légers du WEC et de l’UFC soit un grand nom, ce n’était pas un adversaire que Ferreira s’attendait à obtenir. Au lieu de cela, il a initialement demandé Alexander Hernandez, mais il est satisfait de la confrontation avec Pettis.

«C’est ce que l’UFC a offert. Le seul combat que j’ai demandé était Alex Hernandez, mais cela ne s’est jamais produit. L’UFC m’a donc proposé Pettis et c’est un bon combat », a déclaré Ferreira à BJPENN.com. «C’est un défi et il est vraiment connu et était le champion. C’est un grand combattant et je l’ai admiré au début de ma carrière. C’est génial et je suis super excité de le combattre. “

Contre Pettis, Diego Ferreira sait qu’il doit apporter son A-game et être le meilleur qu’il ait jamais été s’il veut lever la main. Et, pour ce faire, il croit qu’il doit amener ce combat dans les eaux profondes et le veut plus que «Showtime».

«Je pense que cela dépendra de ceux qui ont le plus faim et qui en veulent plus. Le pouvoir d’élimination est quelque chose que nous avons tous les deux, et je m’attends à être coupé dans ce combat et je veux passer trois tours difficiles avec lui. C’est comme ça que ça va se passer », a déclaré Ferreira. «Nous allons tout mettre en jeu et qui en veut plus va gagner.

«Je pense que nous allons également toucher le sol. J’ai juste l’impression que nous allons tester le jeu au sol de l’autre et je chercherai toujours la soumission », a-t-il ajouté. “Peu importe si je suis en haut ou en bas, je cherche toujours la finition.”

Pour obtenir l’arrivée, Ferreira pense qu’il doit faire pression et ne pas laisser Pettis configurer ses coups de pied et son mouvement.

«Ouais, je dois faire pression. C’est un bon combattant, il se déplace, aime donner des coups de pied. Je ne dois pas le laisser bouger, il suffit de faire pression et de le lisser », a-t-il déclaré. “Mettez-le dans le corps à corps, les démontages et travaillez mon jiu-jitsu”

Pendant ce temps, pour Ferreira, ouvrir un pay-per-view Conor McGregor contre Donald Cerrone est une grande opportunité. Il sait que beaucoup de gens vont regarder, alors il cherche à tirer parti de l’attention supplémentaire des fans.

«C’est vraiment excitant. Je suis un grand fan de Cowboy alors que je le regarde et que McGregor le met en vedette, ajoute-t-il. Donc c’est génial d’être sur la carte, il va y avoir tellement d’yeux », a-t-il déclaré. «Je suis tellement excité et ça me rend plus motivé que jamais parce que je veux avoir l’air net, je veux bien paraître et faire un show pour mes fans. J’ai hâte d’entrer dans l’Octogone. “

Non seulement il se bat avec un pay-per-view McGregor et combat un ancien champion, mais la carte descend en fait le jour de l’anniversaire de Ferreira, ce qui, selon lui, en fait un excellent cadeau d’anniversaire.

«Oh ouais, c’est un gros cadeau pour moi. Se battre à Vegas puis combattre un grand nom comme Anthony Pettis, c’est mon cadeau », a-t-il déclaré. “Maintenant, je dois juste aller là-bas et obtenir la victoire.”

Ferreira pense qu’une victoire lui permettra de se classer et de commencer une 2020 réussie qui pourrait se terminer avec lui dans le top 10 ou le top 5.

«Mon 2020, c’est d’avoir autant de combats que possible. Je ne pense pas encore à me battre pour la ceinture. Je ne veux pas encore me battre pour la ceinture », a conclu Ferreira. «Écoutez, je veux combattre les meilleurs joueurs de poids léger et progresser. Combattez juste autant que possible et combattez les combattants badass et c’est ce que je cherche à faire en 2020. “

Selon vous, qui gagnera le combat entre Diego Ferreira contre Anthony Pettis à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.