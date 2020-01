UFC 246: Donald Cerrone précise qu’il ne fera pas le montant d’argent que les gens croient

D’accord Conor McGregor pense qu’il gagnera plus de 80 millions de dollars pour sa participation à l’UFC 246, on sait également que Donald Cerrone Il prévoit de recevoir le plus gros paiement de sa carrière de professionnel.

Cependant, lors d’une conversation avec les médias, ‘Cowboy’ en a profité pour clarifier que la somme d’argent qu’il recevra pour se battre avec McGregor n’est pas aussi importante que les gens le pensent.

“Quelqu’un dans l’entreprise est un menteur”, a déclaré Cerrone à MMA Junkie lors de la journée de la presse. «Parce que je ne vais pas gagner l’argent que vous dites que je vais recevoir. Je dois trouver cette personne et lui demander: «Où avez-vous obtenu ces numéros?» Parce que je les aime. »

Cerrone est le combattant avec les records de victoires, de finitions et de bonus dans l’histoire de l’UFC, et malgré cela, il vient à la lutte contre les Irlandais comme moins favori dans les maisons de paris. Ainsi, ceux qui misent sur «Cowboy» gagneront également. Et beaucoup.

L’UFC 246 se tiendra ce samedi à Las Vegas, Nevada.