UFC 246 ‘Fight Motion:’ Regardez Conor McGregor assommer Cowboy Cerrone en super ralenti

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est retourné à l’entreprise blessée samedi soir dernier (18 janvier 2020) pour mettre en scène l’UFC 246 depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement a mis en vedette le retour très attendu de Conor McGregor, qui a terminé Donald Cerrone en seulement 40 secondes en tête d’affiche.

Ce n’était peut-être pas vraiment un combat, mais «Notorious» a prouvé qu’il était bien de retour et a mis la division Welterweight et Lightweight en garde. Quant à Cerrone, la défaite était sa troisième consécutive, lui laissant un énorme trou à creuser. Mais si quelqu’un peut accumuler des victoires à la hâte, c’est «Cowboy», bien qu’il soit probablement hors service un peu à cause de quelques blessures.

Dans le co-événement principal, Holly Holm a remporté sa deuxième victoire contre Raquel Pennington, tandis que Carlos Diego Ferreira a remporté une énorme victoire sur l’ancien champion des poids légers, Anthony Pettis, soumettant “Showtime” au deuxième tour de la collision de 155 livres.

Maintenant, vous pouvez regarder toute l’action se dérouler en super ralenti, grâce à la vidéo «Fight Motion» intégrée ci-dessus. Et pour en savoir plus sur l’extravagance de l’UFC 246 le week-end dernier, rendez-vous dans nos archives d’événements en cliquant ici.

