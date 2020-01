UFC 246 | Les combattants professionnels font leur choix pour Conor McGregor contre Donald Cerrone

Dans l’événement principal de l’UFC 246, Conor McGregor fait son retour très attendu dans l’Octogone, où il affrontera Donald Cerrone. En route pour le combat, l’Irlandais est un favori de -325 tandis que “Cowboy” est un outsider de +250.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. À une certaine surprise, la plupart vont avec l’opprimé Cerrone pour contrarier McGregor.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

BJPENN.com Fighter choisit Conor McGregor contre Donald Cerrone:

Alexander Volkanovski, champion poids plume de l’UFC: Pour être honnête, je pense que Conor McGregor. Cowboy a du sérieux jiu-jitsu mais je ne pense pas qu’il y ira. Cowboy est un joueur et va essayer de se tenir devant lui. Conor a un bon timing et une bonne puissance et il rattrapera Cerrone et le terminera.

Ilima Lei-MacFarlane, championne des poids mouches Bellator: Oh, je veux que Cowboy gagne, et je pense qu’il le fera.

Diego Ferreira, UFC léger: Je suis un grand fan de Cowboy et je pense qu’il le gagne. Je sais qu’il n’est pas un favori dans ce combat mais je pense qu’il peut obtenir un KO. Recherchez la victoire du coup de tête KO.

Michael Chiesa, poids welter UFC: Vous savez, je suis peut-être un peu biaisé car Cowboy est un bon copain à moi, mais je regarde le match et Cowboy a beaucoup plus de façons de gagner. Il a un jeu au sol très sous-estimé et peut bien lutter. Il a beaucoup plus d’outils pour devenir un artiste martial mixte. Conor McGregor a évidemment ce pouvoir de coupure, mais je pense que Cowboy peut le faire. Quand il dit qu’il aura une bataille frappante, il fera exactement cela et il gagnera.

Geoff Neal, poids welter UFC: Mec, je veux que Cowboy gagne, mais j’ai l’impression que Cowboy n’est plus à son apogée. Il n’est pas sur le déclin mais il se rapproche de plus en plus de suspendre les gants. Conor est toujours à son apogée. Si Conor est concentré, cela devrait être un combat facile pour lui, mais nous verrons où en est son esprit. Mais je pense que Conor devrait gagner.

Roxanne Modafferi, masselotte UFC: Je connais Cowboy, il a déjà été formé à Syndicate et je ne suis pas impressionné par le comportement de Conor ces derniers temps. Donc, je soutiendrai Cowboy pour le faire.

Gilbert Burns, poids welter UFC: J’ai fait gagner Conor. Cowboy sera gros à 170 avec aucune réduction de poids, mais Conor aussi. Il sera grand. Je ne pense pas que Cowboy voudra se battre et il essaiera de frapper. Si Cowboy veut frapper avec Conor, Conor le terminera au deuxième ou troisième tour par KO.

Maurice Greene, poids lourd UFC: Je suis un fan de Cowboy et je pense qu’il peut le retirer avec une soumission ou un coup de tête.

Tim Elliott, poids mouche UFC: C’est un homme difficile. Je vais avec Cowboy car je ne sais pas comment sera Conor après le congé.

Adam Borics, poids plume Bellator: C’est difficile. J’aime les deux gars, mais je pense que McGregor va gagner. Je ne serais pas surpris si Cerrone gagnait, mais si je devais parier, je choisirais McGregor.

***

Combattants choisissant Conor McGregor: Alexander Volkanovski, Geoff Neal, Gilbert Burns, Adam Borics

Fighters picking Donald Cerrone: Ilima-Lei MacFarlane, Diego Ferreira, Michael Chiesa, Roxanne Modafferi, Maurice Greene, Tim Elliott

Selon vous, qui gagnera le Main Event UFC 246 entre Conor McGregor et Donald Cerrone?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.