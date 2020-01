UFC 246 LIVE – Panneau d’affichage, date, heures, chaîne de télévision, Internet PPV Où regarder McGregor vs Cerrone LIVE?

Il est presque temps de se battre. L’ancien champion de deux divisions, Conor McGregor, reviendra dans l’octogone le samedi 18 janvier lors du main event de UFC 246 face au favori des fans Donald “Cowboy” Cerrone. Ce sera la deuxième fois que McGregor Il est entré en cage depuis 2016 après son ascension vertigineuse au sein de l’organisation.

McGregor il a combattu pour la dernière fois dans l’UFC 229, perdant une opportunité dans le championnat des poids légers contre Khabib Nurmagomedov avant un combat après que ce combat ait conduit à une possible suspension de six mois. Il ne se battra pas pour toute l’année 2019 avant d’annoncer son intention de mettre fin à une brève retraite, ce qui conduira finalement à la réservation de son combat de retour avec Fermé.

Pendant votre temps libre, McGregor Il a rencontré des problèmes juridiques à plusieurs reprises. Il a été arrêté et accusé de vol d’armes fortes et de méfaits criminels après une confrontation avec un homme en Floride en mars, des accusations qui ont été rejetées lorsque la victime a déclaré que “l’ancien champion de la division multiple” l’avait retrouvé. Il a également plaidé coupable de voies de fait après avoir frappé un vieil homme dans un pub irlandais lorsque l’homme a refusé un verre de whisky McGregor’s Proper Twelve. Finalement, McGregor Il fait l’objet d’une enquête pour de multiples accusations d’agression sexuelle dans son pays d’origine, l’Irlande.

Date, heure et chaîne UFC 246

La UFC 246 Il aura lieu le samedi 18 janvier. La couverture des paiements par événement commence à 9 heures. ET. McGregor et Fermé ils devraient entrer dans l’octogone vers 23 h 00 HE. D’autres horaires sont

Mexique, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua: 19h00

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 20h00

Bolivie et Venezuela: 21h00

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: 22h00

Le panneau d’affichage principal sera exclusivement pay-per-view aux États-Unis et peut être acheté au prix de 64,99 $. Pour plus d’informations sur la candidature UFC 246: McGregor contre Cerrone, contactez votre fournisseur de services par câble ou visitez UFC.com. Il sera également diffusé en direct en ligne UFC 246 et vous pouvez voir le panneau d’affichage principal sur UFC.TV pour 64,99 $.

En Amérique latine, vous pouvez voir le panneau d’affichage complet de la UFC 246 en utilisant Fox Premium dans Fox Action.

UFC Billboard 246

UFC 246 ESPN + PPV Main Event:

170 livres: Conor McGregor contre Donald Cerrone

Panneau d’affichage principal UFC 246 en ESPN + PPV (22 h HE):

135 livres: Holly Holm contre Raquel Pennington

265 livres: Maurice Greene contre Aleksei Oleinik

115 lb: Claudia Gadelha contre Alexa Grasso

155 livres: Diego Ferreira contre Anthony Pettis

Billboard préliminaire UFC 246 sur ESPN (20 h HE):

145 lb: Maycee Barber contre Roxanne Modafferi

145 livres: Andre Fili vs Sodiq Yusuff

125 livres: Askar Askarov vs Tim Elliott

155 lb: Drew Dober contre Nasrat Haqparast

Billboard préliminaire UFC 246 sur ESPN + (18h30 HE):

205 lbs: Aleksa Camur contre Justin Ledet

135 livres: Brian Kelleher contre Ode Osbourne

125 livres: J.J. Aldrich vs Sabina Mazo

UFC 246 LIVE

La table est donc prête pour un grand panneau d’affichage où Alexa Grasso cherchera à retourner sur le chemin du triomphe, Holly Holm cherchera également à faire son truc, mais la réalité est que tous les yeux seront tournés pour voir si Conor McGregor parvient à maintenir son haut niveau et à revenir se battre pour le titre mondial.

