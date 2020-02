UFC 246: McGregor contre Cerrone a fait 1 million d’achats en streaming

Le retour de Conor McGregor à l’UFC a été un énorme succès comme prévu, aidant à faire de l’UFC 246 le premier événement du genre à effectuer 1 million d’achats en streaming. Le PDG de Disney, Bob Iger, a révélé lors de l’appel des résultats du premier trimestre de Disney que l’émission avait fait 1 million d’achats via ESPN + et avait attiré de nombreux nouveaux abonnés.

Iger a déclaré (d’après une transcription sur fool.com): “En regardant dans notre portefeuille d’entreprises directes aux consommateurs, nous sommes également satisfaits de la croissance d’ESPN +. Nous avons terminé le trimestre avec 6,6 millions d’abonnés payants et, lundi, nous étions à 7,6 millions. Nous sommes particulièrement satisfaits d’un certain nombre de partenariats, en particulier avec l’UFC et la récente lutte McGregor-Cerrone a généré environ 1 million d’achats à la carte et 0,5 million de nouveaux abonnés. »

McGregor a battu Donald Cerrone au premier tour de leur combat de l’événement principal, son premier combat depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018.