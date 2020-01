UFC 246 – New Blood: premiers «prétendants» de la décennie

Les décennies peuvent changer, mais le réservoir de talents continue de tourner. L’Ultimate Fighting Championship (UFC) lance sa campagne 2020 ce samedi (18 janvier 2020) avec Conor McGregor contre Donald Cerrone, qui met en vedette une carte de paiement à la vue (PPV) remplie de matchmaking de premier ordre et de quelques Nouveaux visages. Sur cette édition de «New Blood», la série où j’ai du mal à trouver des commentaires intelligents pour cette partie, nous jetons un coup d’œil à une nouvelle paire de «Contender Series» hors concours.

Aleksa Camur

Catégorie de poids: Léger lourd

Âge: 24

Fiche: 5-0 (5 KO)

Victoires notables: Fabio Cherant

Camur – un partenaire d’entraînement de Stipe Miocic et Matt Brown chez Strong Style MMA – a éliminé ses quatre adversaires amateurs avant de faire de même avec ses quatre premiers adversaires professionnels. Ses efforts ont été suffisants pour lui mériter une place en tête d’affiche sur «Contender Series», où il a survécu à une brève frayeur pour assommer Fabio Cherant avec un genou volant et des coups de poing de suivi.

Il n’a jamais dépassé le deuxième tour en tant que professionnel ou amateur.

Camur est un vainqueur des Golden Gloves et, jusqu’à son combat le plus récent, il s’appuyait aussi lourdement sur ses mains que vous ne le pensiez. Sa boxe est nette, rapide et puissante, en particulier sa croix droite. Bien qu’il possède un jab solide, il ne mène pas exclusivement avec, mélangeant ses entrées combo avec des droits de plomb ou des crochets. Dans la lutte contre Cherant, il a fait des coups de pied ronds une partie plus importante de son arsenal; ils sont rapides et lancés correctement, mais il ne les a pas vraiment intégrés avec ses coups de poing de manière fluide. Bien que le problème ne soit pas suffisamment important pour être un handicap, il vaut la peine de le surveiller, surtout s’il se concentre sur les coups de pied au détriment de sa boxe supérieure.

Il n’a pas encore eu l’occasion de montrer ses côtelettes de catch; la seule fois où je l’ai vu devoir faire face à un takedown était dans un combat amateur, et où il a montré un excellent temps de réaction et une technique défensive. Compte tenu de son principal partenaire d’entraînement, je ne m’attendrais pas à ce que sa défense contre le retrait soit un handicap.

Malgré tout son potentiel, le joueur de 24 ans reste un peu rude sur les bords. Il est sujet à des éclairs de surexcitation; il a essayé des crochets bondissants maladroits sur Cherant tout en luttant pour couper la cage et s’engage trop lourdement dans les tirs corporels, ce que son cadre de 6’0 “devrait suggérer comme étant une partie importante de son attaque. De plus, il est presque devenu un peu trop fou quand Cherant s’est blessé, sautant directement dans la monture et perdant sa position avant de finalement battre Cherant plus tard dans la course.

Camur a les outils physiques pour exceller et rien ne manque vraiment à son jeu; en ce moment, c’est juste une question d’assaisonnement et de polissage. Je peux certainement le voir atteindre le Top 20 avec un matchmaking correct et une amélioration constante.

Adversaire: Justin Ledet, dont l’expérience professionnelle lui donne un pedigree de boxe plus fort que le temps de Camur chez les amateurs, a des avantages significatifs en hauteur et en portée. Sur le papier, c’est un match difficile pour Camur, mais le mauvais combat de Ledet contre le QI et la volonté de lancer le nombre minimum de coups de poing le rendent gagnable. Je pense que Ledet gagne si les deux hommes se battent au mieux de leurs capacités, mais seul Camur est susceptible de le faire. Devrait être un lancer de pièce intéressant d’un match.

Ruban: Son apparence “Contender Series” est sur ESPN +.

Ode «La sensation jamaïcaine» Osbourne

Catégorie de poids: Poids coq

Âge: 28

Fiche: 8-2 (2 KO, 5 SUB)

Victoires notables: Armando Villarreal

Osbourne a poursuivi sa course amateur parfaite (5-0) avec un départ professionnel de 4-2 (1 NC), y compris une course RFA en une seule fois. Trois finitions consécutives au premier tour l’ont mené à une apparition dans la série Contender face à Armando Villareal, qu’Osbourne a présenté avec un brassard lisse à la fin du premier.

Malgré ses antécédents de lutte et le nombre de soumissions sur son dossier, Osbourne est généralement heureux de le garder debout avec ses mains basses, tirant de lourds coups de pied gauches à distance avant de se lancer dans de longues combinaisons. Lorsqu’il tourne en rond ou traque, il montre un grand sens de la distance, évitant les tirs entrants avec un mouvement de tête lisse et revenant avec des compteurs lorsque les adversaires se déploient trop. Quand il vient à l’attaque, cependant, sa tête reste statique, le laissant vulnérable à ceux qui tiennent bon. Il a été pris à venir et est particulièrement touché par ses rafales, car il plantera ses pieds et restera au même endroit du début à la fin.

Il est peu enclin à entamer le grappling dans la bande que j’ai vue, donc je ne peux pas vraiment commenter son attaque au sol, mais sa défense semble solide si elle est pénétrable. Ses deux derniers adversaires l’ont abattu, Kelly Offield avec un tir standard et Villareal en profitant de la poursuite d’Osbourne d’une guillotine. C’est loin d’être fini pour Osbourne, cependant; il a des compétences remarquables de soumission hors de son dos. Offield a été victime d’un triangle à quelques secondes du retour d’Osbourne, tandis que Villareal a tapé sur un brassard après avoir atterri sur des coudes solides.

Les soumissions de garde fonctionnent rarement comme stratégie principale, mais ce sont certainement des choses utiles à avoir dans votre arsenal.

Osbourne semble prometteur – entre son pedigree de lutte et ses capacités physiques, il est un concurrent potentiel une fois qu’il a renforcé cette défense. Gardez un œil sur lui.

Adversaire: Osbourne rencontre Brian Kelleher, qui n’a pas combattu depuis qu’il a été matraqué par Montel Jackson en décembre 2018. Les chiffres de “Boom” seront un excellent test malgré deux pertes consécutives d’arrêt. En effet, il a ses propres côtelettes de lutte et réussit cinq frappes par minute, qui pourraient toutes deux faire trébucher Osbourne en raison de ses problèmes défensifs susmentionnés. Je pense qu’Osbourne le touche, mais cela semble être très compétitif.

Ruban: Son apparence “Contender Series” est sur ESPN +.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble UFC 246 carte de combat le samedi. (18 janvier 2020) ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 246: «McGregor vs Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.