UFC 246: Ouverture de McGregor contre Cowboy à la carte

Quelques jours seulement avant que Conor McGregor n’affronte Donald «Cowboy» Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246, Dana White a partagé la vidéo d’ouverture de la diffusion à la carte.

Avec une voix off de la star de Sons of Anarchy Ron Perlman, la vidéo réintroduit le public à la vaste liste de réalisations de McGregor de l’UFC et désireux d’exister l’un des plus grands matchs de boxe de tous les temps quand il a combattu Floyd Mayweather en 2017.

L’ouverture vante également la longue liste de distinctions que Cerrone a obtenues dans sa carrière, y compris le plus grand nombre de victoires de l’histoire de l’UFC.

Tout est réglé sur les sons de “Wanted Dead or Alive” de Bon Jovi que McGregor et Cerrone se préparent à lancer samedi soir à Las Vegas.