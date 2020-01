UFC 246 play-by-play et résultats en direct (19 h HE)

LAS VEGAS – MMA Junkie est sur les lieux et rend compte en direct de l’événement UFC 246 de samedi, et vous pouvez nous rejoindre pour les matchs en direct et les résultats officiels à partir de 19 h. ET (16 h PT).

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, l’ancien champion des poids légers et plumes Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) revient après 15 mois d’absence pour affronter Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans un combat de poids welter. Dans le co-long métrage, l’ancienne championne des poids coq des femmes Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC) rencontre Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC).

Suivez nos mises à jour et résultats officiels, tour par tour, à partir de 19 h environ. HE pour les préliminaires UFC Fight Pass / ESPN +, 20 h HE pour les préliminaires sur ESPN, et 22 heures. ET pour la carte principale sur le pay-per-view.

Pour discuter de l’émission, assurez-vous de consulter notre fil de discussion UFC 246. Vous pouvez également obtenir une couverture en coulisses et d’autres notes d’événement des journalistes sur place Ken Hathaway (@kenshathaway), Mike Bohn (@mikebohnmma) et John Morgan (@MMAjunkieJohn) sur Twitter.

Profitez des combats, tout le monde.

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: J.J. Aldrich (8-3 MMA, 3-2 UFC), Sabina Mazo (7-1 MMA, 1-1 UFC)

Division: Poids mouche des femmes

Diffuser: UFC Fight Pass

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Aleksa Camur (5-0 MMA, 0-0 UFC), Justin Ledet (9-2 MMA, 3-2 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: UFC Fight Pass

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Drew Dober (21-9 MMA, 7-5 UFC), Nasrat Haqparast (11-2 MMA, 3-1 UFC)

Division: Poids léger

Diffuser: ESPN

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Askar Askarov (10-0-1 MMA, 0-0-1 UFC), Tim Elliott (15-9-1 MMA, 4-7 UFC)

Division: Poids mouche

Diffuser: ESPN

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Andre Fili (20-6 MMA, 8-5 UFC), Sodiq Yusuff (10-1 MMA, 3-0 UFC)

Division: Poids plume

Diffuser: ESPN

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Maycee Barber (8-0 MMA, 3-0 UFC) contre Roxanne Modafferi (23-16 MMA, 2-4 UFC)

Division: Poids mouche des femmes

Classements: Modafferi n ° 7, coiffeur n ° 13

Diffuser: ESPN

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC), Anthony Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC)

Division: Poids léger

Classements: Ferreira n ° 14

Diffuser: Payer par vue

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Brian Kelleher (19-10 MMA, 3-3 UFC), Ode Osbourne (8-2 MMA, 0-0 UFC)

Division: Poids coq

Diffuser: Payer par vue

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Maurice Greene (8-3 MMA, 3-1 UFC), Aleksei Oleinik (57-13-1 MMA, 6-4 UFC)

Division: Heavyweight

Diffuser: Payer par vue

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC), Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC)

Division: Poids coq féminin

Classements: Pennington n ° 5, Holm n ° 10

Diffuser: Payer par vue

Arbitre:

Juger:

Tour 1 –

Résultat:

résumer:

Photos:

Records: Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC), Donald Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC)

Division: Poids welter

Classements: Cerrone n ° 5 léger, McGregor n ° 13 léger

Diffuser: Payer par vue

Arbitre:

Juger:

