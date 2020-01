UFC 246: Sur un retour triomphal, Conor McGregor a balayé le Cowboy Cerrone en moins d’une minute

LAS VEGAS, NEVADA – 18 janvier: Conor McGregor d’Irlande célèbre après avoir assommé Donald Cerrone dans leur combat des poids welters lors de l’événement UFC 246 au T-Mobile Arena le 18 janvier 2020 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Chris Unger / Zuffa LLC)

Le stellaire attendu de UFC 246 Il n’a pas eu beaucoup de combat. Le “Cowboy” Donald Cerrone Il ne l’a jamais soulevé. Si c’était plutôt un retour triomphal pour “The Notorious” Conor McGregor, qui est sorti pour chercher du sang après quatre ans sans victoire. Ouverture menaçante de sa fameuse gauche, l’Irlandais a surpris Cowboy en utilisant son épaule pour serrer le nez quand il a cherché le corps à corps, et quand Cerrone a commencé un retrait McGregor a poursuivi avec un coup de pied à la tête et trois tirs à gauche qui ont mis fin à l’affaire. Il a suivi un terrain et une livre presque superflus pour mettre fin à la performance impressionnante: Conor McGregor a éliminé Donald Cerrone en exactement 40 secondes.

Holly Holm a encore battu Raquel Pennington, revanche de son premier combat à l’UFC en 2015, notant la décision unanime. Malgré ses références en tant qu’attaquante et son élimination déjà légendaire à propos de Ronda Rousey en 2015, la stratégie de Holm dépendait presque entièrement du corps à corps dans un combat lent et fastidieux. Pennington est resté compétitif dans les échanges de pieds courts et choquants mais n’a pas pu éviter de tomber le corps à corps Holch, qui a contrôlé avec avantage de taille et de force mais peu n’a pas passé les minutes à prendre les assauts.

Après beaucoup d’efforts, Aleksei Oleinik a finalement réussi à rattraper Maurice Greene pour remporter la victoire par le brassard à quatre minutes avec 38 secondes du deuxième tour. Greene a mené la victoire dans la frappe, mais ce qui brillait était sa persévérance, se défendant avec des clous et des dents à chaque instant où son rival cherchait à appliquer son redoutable grappling. Mais la vérité est que le “Boa Constrictor” a pu mener le combat sur son terrain avec constance. Oleinik a traîné son adversaire sur la toile dans les deux tours et a travaillé pour les soumissions, passant une grande partie du premier tour à essayer de mettre fin à son célèbre coup d’Ezéchiel avant de se prendre le bras au deuxième tour.

Brian Kelleher n’a eu besoin que de deux minutes avec 49 secondes pour laisser le débutant Ode Osbourne avec une guillotine. Osbourne a fait preuve d’un athlétisme considérable, ouvrant le combat avec un coup de poing de surhomme avec les deux mains sur la toile et pressant son rival avec la vitesse de ses coups de poing, mais ce n’était pas suffisant. Kelleher est resté calme, a trouvé son moment, a fermé le corps à corps en premier et a frappé son adversaire contre la toile, travaillant avec des coups pour atteindre la demi-garde avant d’attraper Osbourne dans la soumission déterminante.

Carlos Diego Ferreira poursuit son ascension avec sa sixième victoire consécutive, soumettant Anthony Pettis à la minute avec 46 secondes de deuxième manche grâce à la manivelle. Médaillé mondial de Jiu-Jitsu, Ferreira a dès le début pressé avec insouciance, forçant l’action vers la cage et cherchant la démolition pour ne pas donner à “Showtime” une chance de donner un coup de pied. Pettis a connecté ses coups tout en maintenant la distance et pourrait se relever après les premiers renversements, mais la persévérance de Ferreira a payé quand il a pris l’action sur la toile après avoir bloqué un coup de pied, l’a pris dans le dos et a serré une tentative de suspension incomplète qui a tordu le cou de son rival pour forcer la soumission.