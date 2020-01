UFC 246, The Morning After: Conor McGregor maintient le statu quo avec Cowboy Cerrone KO

Avant l’événement principal de l’UFC 246, j’ai envisagé d’écrire cet article avant le combat. D’une part, cela me servirait de test intéressant – combien de petits détails puis-je appeler correctement sans avoir à les modifier? – mais plus important encore, parce que l’événement principal était si ridiculement prévisible que je n’avais pas envie de le regarder, il serait en fait nécessaire d’écrire sur les conséquences de la division.

Alors que j’ai fini par attendre d’écrire ce récapitulatif, le résultat le plus probable universellement reconnu s’est effectivement produit. Cela s’est peut-être produit un peu plus rapidement que la plupart d’entre nous ne s’y attendait (40 secondes plutôt que deux minutes) et comprenait quelques frappes à l’épaule cool (regardez-les ici), mais le résultat est le même.

Conor McGregor a éliminé Donald Cerrone – bien sûr qu’il l’a fait! Avant le combat, je me suis promené dans les rues de Phuket et j’ai interviewé des gens au hasard au sujet de leurs prédictions, et la grande majorité a parfaitement qualifié le résultat … parce que c’était facile.

Il y avait un chemin vers la victoire pour “Cowboy”, un chemin qui impliquait de la patience, une planification critique du jeu et un accent sur la défense – dont aucun n’est fort du drogué de l’adrénaline. Pendant ce temps, la stratégie idéale de McGregor consistait à tirer parti des faiblesses historiques de Cerrone, telles que des mains droites droites pointues et une agression précoce.

Un autre nom pour cette stratégie serait «la timonerie de Conor McGregor».

C’était un KO cool et tout, mais j’ai du mal à voir ce que cette victoire changera. D’une part, McGregor pourrait maintenant affronter un concurrent de haut niveau comme Justin Gaethje et essayer de «gagner» à juste titre un coup de titre à Lightweight ou Welterweight. Cependant, il aurait aussi pu combattre un tel ennemi sans faire fondre inutilement “Cowboy”.

Alternativement, cette victoire signifie-t-elle maintenant que McGregor a «gagné» un coup de titre contre des gens comme Khabib Nurmagomedov ou Kamaru Usman? Bien sûr que non! Il y a beaucoup plus de candidats méritants, comme Gaethje, Leon Edwards et Jorge Masvidal susmentionnés. Cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas sauter ces hommes si l’UFC le souhaite … mais il aurait pu le faire sans écraser Cerrone aussi. Ce serait injustifié d’un point de vue sportif de toute façon, alors qui se soucie des moindres détails? Tout le monde obtient des tirs au titre sur les pertes, pourquoi pas la plus grande star du sport?

Quoi que McGregor veuille faire ensuite, l’UFC aurait probablement pu y arriver sans ce combat. Mis à part le montant absurde d’argent que McGregor et la société ont mis en banque, il y a peut-être un réel avantage: les fans occasionnels sont maintenant probablement en colère et prêts à acheter le prochain “Notorious” pay-per-view (PPV).

Pour ceux qui font attention, cependant, rien n’a vraiment changé. Nous n’avions pas besoin de ce combat pour savoir que McGregor pouvait éliminer une opposition frappante et avoir l’air sacrément bien de le faire. À moins que vous ne soyez vraiment aveuglé par la haine, il est évident que McGregor est un combattant incroyable et l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du sport. Cependant, lorsque le match ne teste même pas à distance l’un des défauts connus de McGregor, il n’y a aucune raison de prétendre que quelque chose de précieux a été appris sur l’Irlandais.

Qui ne risque rien n’a rien. C’était une réservation si sûre avec un résultat si prévisible que même un KO de 40 secondes est anti-climatique. Pour être clair, je regarderai avec plaisir celui que McGregor affrontera ensuite avec tout le monde … mais encore une fois, cela aurait été vrai avant de mettre KO Donald Cerrone.

Pour obtenir les résultats complets de l’UFC 246, y compris les mises à jour play-by-play de la nuit dernière, cliquez ici. Pour consulter le dernier et le plus grand UFC 246: «McGregor vs Cerrone» nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.