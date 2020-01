UFC 246: Trois combats à regarder en dehors de l’événement principal

Crédit d’image: UFC

Bien que tous les regards soient actuellement tournés vers l’événement principal de l’UFC 246, qui opposera le retour de Conor McGregor à Donald Cerrone, il y a d’autres combats sur la carte empilée du 18 janvier qui ne devraient certainement pas être manqués.

Voici trois combats à regarder en dehors de l’événement principal.

Claudia Gadelha (17-4) contre Alexa Grasso (11-3): carte principale

Cette lutte pourrait avoir d’énormes implications pour la division des pailles. Gadelha est près du sommet de la division depuis un certain temps. Bien qu’elle n’ait pas réussi à remporter son titre dans le passé, elle reste un pilier du poids de la paille. Après avoir déplacé son camp dans le New Jersey pour s’entraîner avec Mark Henry et Ricardo Almeida, Gadelha a remporté une décision unanime contre Randa Markos à l’UFC 239 et cherche à maintenir cet élan contre une perspective montante à Grasso. Avec de nombreux autres prétendants au poids de la paille réservés pour des combats, une victoire pour Gadelha pourrait la catapulter dans le Top-5 de sa division.

Avec des victoires sur Heather Clark, Randa Markos et Karolina Kowalkiewicz, Grasso a des noms notables dans son curriculum vitae, mais elle manque de cohérence et d’une séquence de victoires. Dans son combat le plus récent, elle a abandonné une décision majoritaire à Carla Esparza et se retrouve juste en dehors du Top 10 de la division. Une victoire sur Gadelha pourrait la pousser vers le sommet.

Roxanne Modafferi (23-16) contre Maycee Barber (8-0): carte préliminaire

Dans une confrontation classique vétéran contre perspective, la Modafferi expérimentée posera le plus grand défi pour Barber depuis son entrée à l’UFC. Avant de laisser tomber son dernier combat à Jennifer Maia, «The Happy Warrior» Modafferi a fait dérailler le train hype d’Antonina Shevchenko (sœur de la championne Valentina), lui infligeant la première perte de sa carrière professionnelle. Modafferi n’est pas la plus flashy, mais elle est cohérente et efficace dans tous les aspects du jeu. Modafferi ne s’est jamais engagée dans des discussions trash avec ses adversaires et bien que Barber ait essayé, Modafferi a tout ignoré et pourrait potentiellement lui donner sa première défaite.

Les chances sont largement en faveur de Barber qui a une fiche de 3-0 depuis l’obtention d’un contrat sur la série Contender de Dana White. La jeune star n’est pas seulement une athlète talentueuse, c’est une combattante que l’UFC soutient pleinement, c’est pourquoi c’est le prélim présenté sur ESPN. Alors qu’elle voulait se battre avec Paige VanZant, Barber aura plutôt un adversaire respectable à Modafferi. “The Future” a pour objectif d’être le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC – un objectif que l’entraîneur Ben Askren pense qu’elle peut atteindre – mais la route vers l’or commencera avec ce grand affrontement contre Modafferi. Barber a terminé ses trois adversaires à l’UFC et a globalement remporté des victoires lors de ses six derniers combats, mais ce ne sera pas une tâche facile de ranger Modafferi.

Andre Fili (20-6) contre Sodiq Yusuff (10-1): carte préliminaire

Cet affrontement compétitif poids plume entre Andre Fili et Sodiq Yusuff est un candidat définitif pour les honneurs UFC 246 Fight of the Night. Fili, qui s’entraîne avec l’équipe Alpha Male à Sacramento, en Californie, mène actuellement une séquence de victoires de deux combats et a récemment déclaré qu’il était prêt à montrer qu’il était le meilleur combattant de 145 livres au monde. Il aura une grande tâche devant lui à Yusuff mais une victoire pourrait le mettre sur la voie de prouver sa valeur. S’il n’y avait pas eu une perte de décision partagée contre Michael Johnson en 2018, Fili se retrouverait sur une séquence de victoires de cinq combats mais, néanmoins, il pourrait mettre la division en demeure avec une victoire. Fili n’est jamais du genre à éviter une chute, mais il devra être attentif lorsqu’il se dirigera vers Yusuff.

Sodiq Yusuff est un combattant à surveiller dans la division poids plume, en partie grâce à sa séquence de victoires actuelle de cinq combats. Dans son dernier combat contre Gabriel Benitez, Yusuff est reparti avec un TKO de premier tour et affronte désormais son adversaire le plus coriace à ce jour. Alors que la division poids plume semble avoir une porte ouverte pour de nouveaux prétendants, Yusuff pourrait se retrouver dans le Top 15 s’il réussit de manière impressionnante contre Fili.

Alors que les anciens champions Holly Holm et Anthony Pettis reviennent également à l’UFC 246, de nombreux prospects cherchent à graver leur nom dans leurs divisions respectives. Grâce à l’attention que Conor McGregor porte à la carte UFC 246, les six combattants mentionnés ci-dessus ont une opportunité incroyable de profiter de la foule qui les observera.

L’UFC 246 aura lieu le 18 janvier 2020 au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Les premières préliminaires devraient commencer à 18h30 HNE sur UFC Fight Pass avec la carte préliminaire à suivre sur ESPN à 20h00 HNE, et la carte principale sera diffusée sur ESPN + PPV à partir de 22h00 HNE.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.