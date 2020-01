UFC 246, Walt Harris, Jessica Penne, Paul Daley

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 017 du podcast, les gars se tournent vers l’UFC 246 et discutent également de Walt Harris, Jessica Penne et Paul Daley.

LE RÉCAPITULATIF:

La semaine de combat de l’UFC 246 est arrivée, et Donald Cerrone est sur une boîte Budweiser à Las Vegas.

Conor McGregor a une toute nouvelle publicité de chaussures avec Reebok.

Et en parlant de Reebok, la société est dans la dernière année de son accord avec l’UFC. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour 2021?

Le médecin de l’UFC a déclaré à Dana White que McGregor était dans la meilleure forme qu’il ait jamais vue avant le combat contre Cerrone.

Endeavour, la société mère de l’UFC, s’associe à l’UFC pour faire un don de 250 000 $ aux efforts de secours pour les feux de brousse en Australie.

Walt Harris est prêt à retourner dans la cage après la tragédie du meurtre de sa belle-fille.

Jessica Penne dit que sa carrière de combattante est probablement terminée après une situation USADA qui pourrait lui coûter quatre ans.

Paul Daley a été licencié de ses fonctions de commentateur Bellator.

