UFC 247 combat libre: Derrick Lewis élimine Marcin Tybura à Austin (vidéo)

Derrick Lewis tentera de remporter sa deuxième victoire consécutive ce samedi soir (8 février 2020) lorsqu’il affrontera Ilir Latifi en action principale à l’UFC 247 dans sa ville natale de Houston, au Texas.

Avant cela, faisons un voyage dans le passé pour voir l’une des performances les plus impressionnantes de «Black Beast» de 2018. En février de la même année, Lewis s’est retrouvé à regarder son grand homme, Marcin Tybura, à Austin, Texas, à UFC Fight Night 126.

Lewis était impatient de revenir dans la colonne des victoires après avoir interrompu sa séquence de six victoires consécutives par Mark Hunt.

Au début, Lewis a rapidement réalisé qu’il avait un combat difficile à faire, alors que Marcin absorbait plusieurs de ses grosses bombes, même en survivant à un assaut au sol et à la livre dans le cadre d’ouverture. À son crédit, Lewis a également réussi à survivre au meilleur match de Marcin au premier tour.

Au deuxième tour, Lewis cherchait le coup de circuit, Bur Tybur a utilisé son expérience pour saisir Derrick et le ramener sur le tapis. C’était une manche dominante pour Tybura, qui a passé la majorité des cinq minutes à empiler sur la punition.

En entrant dans le tour final, Lewis était déterminé à maintenir le combat, même si Marcin était désespéré de décrocher un autre takedown pour assurer une victoire. Au cours de l’une des tentatives de Tybura de faire glisser «Black Beast» vers le bas, Lewis a réussi à utiliser l’élan de Marcin contre lui, le faisant tourner de long en large jusqu’au tapis.

En se levant, Derrick a déchaîné de puissantes bombes, dont l’une a attaché Tybura directement sur le menton. Une fois au sol, Lewis a décoché cinq tirs sans réponse sur son ennemi, ce qui a forcé l’arbitre à mettre fin à l’action.

Une autre victoire de retour de l’un des frappeurs les plus lourds du jeu.

