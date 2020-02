UFC 247 dans les Tweets: les pros réagissent à la victoire controversée de Jon Jones sur Dominick Reyes

Jon Jones a défendu son titre de poids lourd léger UFC à l’UFC 247, mais beaucoup de gens pensaient qu’il devrait y avoir un nouveau champion.

Jones a creusé profondément pour marquer sa 14e défense de titre avec une décision unanime sur Dominick Reyes dans la tête d’affiche de l’événement à la carte de samedi au Toyota Center. Immédiatement après la victoire, la Twittersphere a explosé avec un combattant pesant sur la décision controversée.

Voici comment les pros ont réagi à l’UFC 247.

Pas de vol. Combat rapproché, aurait pu aller dans les deux sens. 3-1 ou 2-2 en 5e. Je pensais 3-2 Reyes mais le combat était si serré qu’il aurait pu aller dans les deux sens.

– Daniel Cormier (@dc_mma) 9 février 2020

Notre sport est-il le seul sport majeur où vous ne voyez pas de score jusqu’à la fin du jeu? Quel mal y aurait-il à ce que les juges affichent leurs scores après chaque tour? Honnête question pas un diss

– Max Holloway (@BlessedMMA) 9 février 2020

MÈRE BAISANT LE VOL DE DOM DOM A GAGNÉ CE COMBAT

– Diego Sanchez UFC (@DiegoSanchezUFC) 9 février 2020

J’ai hâte d’y retourner.

– The Diamond (@DustinPoirier) 9 février 2020

Et ils ont montré le graphique avec Reyes décrochant plus de frappes sig les 3 premiers …. ces juges smh # UFC247

– Gerald Meerschaert (@ The_Real_GM3) 9 février 2020

Sérieusement, nous devons commencer à tenir les juges responsables. C’est des conneries que quand ils font un mauvais appel, ils sont toujours payés. # UFC247

– Julian marquez (@JMarquezMMA) 9 février 2020

J’ai eu Reyes dans les trois premiers tours. Nous remercions Jones d’avoir réussi les 4e et 5e, mais je suppose que Reyes a gagné ce combat sur les tableaux de bord.

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 février 2020

Est-ce que jones le perd ou ces gars rattrapent-ils

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 9 février 2020

Helluva combat de @DomReyes et un jour il sera un GRAND champion @ufc. Félicitations @JonnyBones, le GOAT pour sa performance record. Un immense respect pour vous deux. Grande nuit de combats!

# UFC247

– Dwayne Johnson (@TheRock) 9 février 2020

Mon sentiment initial ici est que Reyes a gagné ce combat, je devrais peut-être revoir celui-ci

– Eddie Alvarez (@Ealvarezfight) 9 février 2020

Wow @ufc comme si vous ne pouviez pas sembler plus corrompu! Jon Jones n’a PAS gagné ce combat. 3 tours à 2, pour Reyes et ça ne peut pas être contesté! POUBELLE! Vous avez volé cela à l’homme qui l’a mérité. Terrible!

– Jamie Varner (@jamievarner) 9 février 2020

Performance magistrale de Valentina! # UFC247 Honnêtement, je me sentais confiante à l’idée que Katlyn participe à ce combat, mais Valentina nous a encore prouvé qu’elle était une sauvage!

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 février 2020

Valentina Shevchenko vient de parler 3 langues différentes. Qu’est-ce qu’elle ne peut pas faire? # UFC247

– Mike Trizano (@TheLoneWolfMMA) 9 février 2020

Valentina ferait mieux d’appeler Cejudo

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 9 février 2020

C’était une figh fun. Enfer ouais. Une dose de tout. Bjj, frappe et lutte # UFC247

– Tatiana Suarez (@tatianaufc) 9 février 2020

Mannn Cruz doit refroidir TF avec cette déclaration. 3 TDs avec des dégâts ZÉRO. Idc qui c’est, si vous prenez quelqu’un vers le bas et ne faites rien par-dessus, et que l’autre gars pose des tirs plus importants sur les pieds, il “devrait” gagner, en attendant le temps de contrôle au sol qu’il a à mon humble avis # UFC247

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 9 février 2020

Je suis d’accord avec Cruz. Glad La bête a gagné mais ces juges devraient être licenciés ce soir.

– Sam Alvey (@smilensam) 9 février 2020