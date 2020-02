UFC 247 – Dernières lignes de Vegas et guide de paris pour «Jones vs Reyes»

Le Toyota Center de Houston, au Texas, accueille un double titre de champion ce samedi (8 février 2020) lorsque Jon Jones affronte Dominick Reyes dans le tournoi principal à la carte (PPV) diffusé en ESPN + de l’UFC 247, tandis que Valentina Shevchenko rencontre Katlyn Chookagian dans la co-fonctionnalité. Les fans de combat pourront également voir Juan Adams se battre avec Justin Tafa et le favori local Derrick Lewis accueillent Ilir Latifi dans la division des poids lourds.

Ceux d’entre vous avec des personnes importantes voudront peut-être leur offrir quelque chose de bien pour la Saint-Valentin, alors voici comment obtenir les fonds nécessaires:

Qu’est-ce qui ne va pas à l’UFC Raleigh?

Encore une fois, rien! Tous nos choix ont marqué des arrêts ou remporté les trois manches, ce qui a permis une victoire nette.

UFC 247 Cotes pour le Undercard:

Trevin Giles (-150) contre Antonio Arroyo (+130)

Andrea Lee (-350) contre Lauren Murphy (+265)

Alex Morono (-275) contre Kalinn Williams (+215)

Miles Johns (-130) contre Mario Bautista (EVEN)

Domingo Pilarte (-135) contre Journey Newson (+105)

Andre Ewell (-125) contre Jonathan Martinez (-105)

Austin Lingo (-225) contre Youssef Zalal (+175)

Pensées: Miles Johns s’est ouvert comme un favori considérable contre Mario Bautista, seulement pour les paris entrants pour en faire un choix statistique. Je ne sais pas ce que les gens voient à Bautista, mais je suis heureux qu’ils soient si confiants, car cela rend «Chapo» plus rentable. Bautista a été abattu à deux reprises par Jin Soo Son, un bagarreur de base et un technicien de démontage bien inférieur à Johns. De plus, bien qu’il soit dangereux pour les pieds, il n’est pas assez averti techniquement pour utiliser pleinement son avantage de portée; Johns pourra tenir le coup partout où le combat va, alors soyez en mesure de profiter.

UFC 247 Cotes pour la carte principale:

Jon Jones (-500) contre Dominick Reyes (+350)

Valentina Shevchenko (-1400) contre Katlyn Chookagian (+750)

Juan Adams (-230) contre Justin Tafa (+180)

Mirsad Bektic (-145) contre Dan Ige (+115)

Derrick Lewis (-260) contre Ilir Latifi (+200)

Pensées: Aussi embarrassant que soit sa performance contre Greg Hardy, Juan Adams est un investissement de qualité ici. Il est beaucoup plus grand et plus long que Justin Tafa, sans parler des plus expérimentés, et il a la lutte pour exploiter impitoyablement le jeu au sol sous-développé de Tafa. Tout va dans le sens d’Adams dans ce match; à moins d’un effondrement total de sa part ou d’une amélioration inhumainement rapide de Tafa, il devrait dominer.

UFC 247 Meilleurs paris:

Parlay – Miles Johns et Juan Adams: misez 50 $ pour gagner 86,50 $

Ce n’est pas le Super Bowl, mais c’est quand même un événement à regarder. Rendez-vous samedi, Maniacs.

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’intégralité de la carte de combat UFC 247 ce week-end, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles de l’UFC 247: “Jones vs Reyes”, assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.

Investissement initial pour 2020: 300 $

Total actuel: 501,19 $