UFC 247: Dominick Reyes prêt à se faire éliminer pour gagner, même s’il dit que la boxe de Jon Jones n’est pas la meilleure

Tout au long de sa course dominante en tant que champion des poids lourds légers, Jon Jones a affronté certains des meilleurs attaquants du jeu, notamment Lyoto Machida, Vitor Belfort, Mauricio Rua et Thiago Santos.

Mais selon Dominick Reyes, “Bones” n’a pas exactement montré que sa boxe est si géniale, malgré sa défaite contre chacun des spécialistes du standup susmentionnés, entre autres.

C’est pourquoi «The Devastator» est convaincu qu’il peut exploiter cet aspect du jeu de Jon, car il est à l’aise de dire qu’il a la meilleure boxe de toute la division des poids lourds légers.

“Ce n’est un secret pour personne, Jon n’est pas le meilleur boxeur de l’UFC. C’est un super kickboxeur, il a une grande portée et il donne de très bons coups. Mais ce n’est pas le meilleur boxeur », a expliqué Reyes lors d’un récent panel d’athlètes avant l’UFC 247 (retransmission vidéo ici).

«J’ai l’intention d’exploiter cela. Je pense que ma boxe est probablement la meilleure de la division, et avec le jeu de jambes et l’intrépidité, je vais y aller et lui mettre la main. »

Il est important de noter que tout au long de la course dominante de Jon à l’intérieur de l’Octogone, il n’a pas encore été lâché ou visiblement blessé par une frappe solide qui le mettait en danger d’être éliminé. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas mangé de coup de feu en cours de route, comme en témoigne Alexander Gustafsson.

Et bien que Jones ne marque pas exactement KO après KO, il a toujours trouvé un moyen d’étouffer l’offensive de n’importe quel grand attaquant, fermant toute possibilité de se faire éliminer. Reyes, cependant, ne va pas là-bas pour être un partenaire d’entraînement et a l’intention de prendre des risques afin de réaliser le bouleversement ultime.

«Beaucoup de gens finissent par en faire un match d’entraînement. Je suis prêt à y aller et à me faire éliminer si je le dois », a-t-il ajouté.« Vous devez vous mettre en danger, c’est le plus grand risque, mais cela vous donne la plus grande récompense. Je suis donc prêt à sortir et à jeter et à saigner autant que nécessaire. »

Cela dit, beaucoup ont fait cette proclamation auparavant, seulement pour se rendre compte que c’est une bête entièrement différente une fois que la porte de la cage se ferme et que Jones se tient réellement devant vous. Bien sûr, Reyes a montré qu’il avait le pouvoir et la précision pour éteindre les lumières de quiconque, terminant comme Chris Weidman (voir) et Jared Cannonier sur les pieds (revivez-le ici).

Jones, quant à lui, n’est pas du tout déconcerté en disant qu’à la fin de la journée, quelle que soit la qualité de la boxe de Dominick, il n’est pas le meilleur combattant de MMA entre les deux.

«Il a une énorme main gauche et je suis sûr qu’il va travailler dur sur sa main droite depuis que je l’ai beaucoup évoquée. Mais mon travail n’est pas d’aller là-bas et de participer à un match de boxe », a déclaré Jones en réponse.

«Mon travail consiste à être le meilleur combattant des arts martiaux mixtes (MMA). Je suis très conscient que ses meilleurs pions viennent dans des combinaisons de boxe, et je ne vais pas lui donner ce qu’il veut. Ce sera un combat d’arts martiaux mixtes. “

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour le reste de la carte de combat UFC 247 et l’alignement, cliquez ici.