UFC 247 embarqué, épisode 1: «Je vais vous montrer à quel point il est hittable»

Dans le premier épisode de “UFC 247: Embedded”, Dominck Reyes grince sur le vélo stationnaire et parle de sa connexion avec la star de la NBA, Kobe Bryant. L’entraîneur de Valentina Shevchenko interrompt également sa formation pour sa défense du titre contre Kaitlyn Chookagian, et Cookagian interrompt son voyage vers le tir au titre. Nous voyons la dernière séance d’entraînement de Reyes pour Jon Jones, et le vétérinaire et entraîneur de l’UFC, Joe Stevenson, parle du parcours du challenger. Enfin, nous entrons dans la session de formation de Jones à la Jackson Wink MMA Academy.