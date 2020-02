UFC 247: Joe Rogan réfute «un jugement incompétent et un système médiocre»

Je déteste être politique envers vous, mais il est difficile de ne pas faire de parallèle entre les caucus de l’Iowa et l’UFC 247.

Au lieu de parler d’une course passionnante et serrée entre Bernie Sanders et Pete Buttigieg dans l’Iowa, tout le monde panique au sujet du Parti démocratique de l’Iowa corrompu, inepte et limite. Et au lieu de parler d’un combat passionnant et serré entre le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones et Dominick Reyes à l’UFC 247, tout le monde parle de la façon dont les juges de la commission du Texas sont incompétents et à la limite de la corruption.

C’est dommage, mais c’est tout. C’est la seule histoire qui ressort de ces événements maintenant. Toutes les nouvelles d’aujourd’hui sont focalisées au laser sur les lacunes du jugement MMA, et personne officiellement lié à l’UFC n’a été plus bruyant sur la question que le commentateur Joe Rogan.

Rogan a clairement indiqué après les combats Andre Ewell contre Jonathan Martinez et Lauren Murphy contre Andrea Lee qu’il pensait que quelque chose était pourri au Texas, allant même jusqu’à appeler un juge pendant la bataille de Murphy-Lee pour avoir prétendument ignoré le combat passe devant eux.

Toute cette incompétence tout au long de la nuit a conduit à une situation où personne n’était heureux lorsque l’événement principal serré entre Jones contre Reyes s’est terminé en faveur de Jones, avec un juge l’attribuant au champion 49-46 et un autre donnant à Jones le deuxième tour de le combat qui a clairement suivi le chemin de Reyes.

Rogan en avait assez vu. Dans les dernières minutes du pay-per-view, il est parti sur le système tel qu’il est actuellement.

“Je ne peux pas en discuter suffisamment. Je ne peux pas me mettre assez en colère », a déclaré Rogan. «Je l’ai fait tant de fois. Pour quiconque pense que c’était 4-1 Jon Jones, cette personne est folle! Ils sont fous. Dominick Reyes a fait un combat acharné ce soir et ne pas respecter le fait que ce genre de jugement soit fou. »

“C’est malheureux parce que c’est l’un des plus grands sports du monde, c’est – à mon avis – les sports les plus excitants du monde”, a poursuivi Rogan. «Jugement incompétent. Jugement incompétent et système médiocre. Si nous réunissions les meilleurs esprits des arts martiaux mixtes et les meilleurs journalistes et combattants et qu’ils essayaient de trouver un moyen de nous mettre d’accord sur un système de notation plus logique, ce serait bien. »

“Et il y a clairement un problème géant avec des gens qui jugent qui ne comprennent vraiment pas les arts martiaux”, a-t-il ajouté. «Ils jugent la boxe. Boxe, vous avez affaire à deux armes. Une variété de façons différentes de les utiliser, mais deux armes. Avec les arts martiaux mixtes, il y a tellement plus. »

Son partenaire de stand Dominick Cruz a ajouté ses deux cents.

“Nous devons travailler avec ces commissions”, a-t-il déclaré. “Ils doivent nous laisser entrer. Ils ne nous laisseront pas entrer. Ils veulent tout contrôler et c’est le problème. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement travailler ensemble vers un objectif commun de créer un sport incroyable. C’est ce que nous devons faire. Et arrêtez d’être des commissions séparées ici, nous sommes ici. Non, nous sommes tous un. “

Bien sûr, la refonte du score MMA serait un énorme gâchis d’un projet parce que, comme l’a souligné Cruz, chaque État a sa propre commission sportive avec ses propres juges et arbitres et parfois ses propres règles. Le Texas n’utilise pas les règles unifiées actuelles du MMA, donc même si un nouveau système était conçu, il se retirerait probablement.

Et ce n’est pas parce que vous connaissez bien le MMA que vos idées seront bonnes. Joe Rogan a passé la majeure partie de 2019 à faire valoir que le MMA devrait avoir lieu sur un terrain de football ouvert parce que les murs des cages ne sont pas naturels. Ainsi, même les voix les plus expérimentées dans le sport ont des idées folles sur la façon dont les choses devraient fonctionner.

Pourtant, nous semblons certainement être à un endroit où nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les juges fassent le bon choix chaque fois qu’un combat se rapproche à distance. Jones contre Reyes n’était pas une science sorcière. Reyes a pris les trois premiers tours, Jones les deux derniers. J’accepte la marge de manœuvre au troisième tour, mais une solution simple serait de charger n’importe quel juge qui a vissé les autres dans un canon et les a mis au soleil. Rincez, répétez et dans un an ou deux, les juges restants devraient être assez pointus.