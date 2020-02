UFC 247: Jon Jones affirme que les coups d’œil ne sont qu’une coïncidence, mais également heureux que Dominick Reyes s’inquiète pour eux

Dominick Reyes craint que Jon Jones ne le frappe dans les yeux lorsqu’ils entreront en collision lors de l’événement principal de l’UFC 247 à la carte (PPV) ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

Et “Bones” ne pourrait pas être plus heureux.

“Je m’entraîne très dur et je ne m’entraîne pas à pousser les gens dans les yeux”, a déclaré le champion des poids lourds légers à MMA Fighting. “Mais c’est bien quand les gens pensent à ce genre de choses. C’est bon pour moi. Si les gens pensent, “je me fais fourrer et (il) obtient un point gratuit”, ce genre de choses est bon pour moi. Je ne pense pas à ce genre de choses. “

Jones a été critiqué pour des coups d’œil tout au long de sa carrière, mais insiste sur le fait que les infractions n’ont été qu’une coïncidence, bien qu’il ait également admis que c’était sa “technique préférée” dès 2016.

“Je me bats comme je me bats”, a insisté Jones. «Je prends beaucoup pour les mains, et au fil des ans, j’ai par hasard posé quelques pics. Mais si vous pensez que j’ai entraîné des gens à piquer dans les yeux, pensez à quel point c’est ridicule. Nous nous battons avec nos doigts ouverts, et je peux parfois être un combattant très ambitieux, et ça arrive. »

Le jargon d’un homme est le sale d’un autre.