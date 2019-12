UFC 247: Jon Jones éliminera Dominick Reyes et reprendra la division poids lourds

Le champion des poids lourds légers de longue date du Ultimate Fighting Championship (UFC), Jon Jones, taquine un super combat potentiel contre le cheville ouvrière de 265 livres, Stipe Miocic, depuis plus de trois ans maintenant.

Ne pas être une bite, mais soit monter et le faire, soit quitter yappin ’à ce sujet.

Son prochain combat contre le meilleur concurrent Dominick Reyes, prévu pour le Main Event de l'UFC 247 Pay-per-view (PPV) le 8 février à Houston, Texas, pourrait être la dernière fois que Jones concourra à 205 livres, en supposant que «Bones» sortira victorieux. .

"J'essayais de me battre Stipe Miocic", a récemment déclaré Jones aux journalistes (via MMA Fighting). «Je pensais que cela arriverait peut-être, mais à la place, nous avons Stipe-DC 3. Mais à ce moment-là, j'étais tellement prêt à aller au poids lourd et à coller mes mains avec certains de ces gros gars. Ma polyvalence, je m'en rends compte, n'est pas des choses que la plupart des poids lourds feraient, des choses qui tournent, des genoux volants, des choses comme ça. Je me sens vraiment bien. "

Le titre des poids lourds reste sur la glace jusqu'à ce que Miocic puisse terminer sa trilogie avec son rival des poids lourds, Daniel Cormier, lui-même pas étranger à Jones. Le résultat de ce combat pourrait grandement aider à déterminer quand (ou si) "Bones" fait réellement le voyage vers le nord.

"Le temps va être très proche", a poursuivi Jones. «Je ne serais pas surpris que cela se produise en 2020. J'ai l'impression d'avoir effacé la division et j'attends et je relève de nouveaux défis. Je ne suis pas assis sur le titre. Je ne me cache de personne. J'ai choisi Dominick parce qu'il semble être le meilleur de tous mes prétendants et je suis juste prêt à conquérir le monde. "

Un monde qui comprend justement ce rival amer.