UFC 247: Jon Jones obtient une décision unanime sur Dominick Reyes dans un combat de cinq rounds

Jon Jones Il a été poussé à bout, mais il est toujours le monarque de 205 livres.

Dans le stellaire de UFC 247Jones, considéré par beaucoup comme le meilleur semi-complet de l’histoire, a eu son combat le plus compliqué depuis longtemps et a réussi à surmonter Dominick Reyes dans un concours qui a atteint le cinquième tour.

Reyes est parti à la recherche du nocuat dès le premier round, mais il a trouvé un Jones très prudent qui cherchait à garder la distance à bout de coups de pied.

Le challenger a imposé un bon rythme jusqu’au troisième tour, et malgré beaucoup d’échecs, il a réussi de bons tirs, mais ‘Bones’ le mesurait et, aux quatrième et cinquième tours, il a pu contrôler le combat.

Après que Reyes ait ralenti le rythme, Jones s’est réveillé et voulait s’assurer que les agressions le gardaient sous contrôle avec les démolitions, mais à la surprise générale, il les a presque toutes défendues. Et les fois où il a été renversé, comme dans le combat avec Chris Weidman, il a rapidement rejoint.

Pour la troisième fois consécutive, un combat de Jones est venu aux cartes des juges, qui lui ont donné le vainqueur à l’unanimité (48-47, 48-47, 49-46).

Ainsi, Reyes perd son invaincu professionnel tandis que Jones bat le record de plus de défenses de départ dans l’histoire de l’UFC avec quatorze.