UFC 247: Jon Jones reste en tête mais non sans difficulté devant un impressionnant Dominick Reyes

Le règne de Jon Jones sur les poids semi-complets, il a été incontestable et au fil du temps, il a laissé la division quelque peu dénuée de prétendants, mais de nouveaux talents émergent toujours. Dans UFC 247 ce fut le tour de Dominick Reyes d’avancer. Dans seulement son 13e combat, “The Devastator” a montré son calibre de championnat et a soulevé cinq rounds de bataille difficile, utilisant un mouvement constant et une variété d’angles pour empêcher son redoutable rival de prendre son rythme, connecter des coups explosifs, mettre le champion en retraite et travailler à un rythme épuisant possible uniquement pour un cardio impressionnant.

Mais la meilleure expérience est irremplaçable, et Jones a montré la capacité de s’adapter et de surmonter l’adversité nécessaire d’un champion. Pressé lors des premiers rounds, “Bones” a poignardé sa défense et a laissé son rival se fatiguer, préservant son énergie et partant à la chasse quand l’occasion se présentait. Chaque minute, l’activité de Reyes diminuait et Jones contrôlait de plus en plus l’action, se connectant à distance et marquant enfin des démolitions qui rythmaient le changement de marée en faveur du champion. Encore une fois par décision unanime, très discutable mais finale, Jon Jones a conservé le titre de 205 livres.

Valentina Shevchenko maintient sa domination sur 125 livres, balayant Katlyn Chookagian et prenant le KO technique à la minute avec trois secondes du troisième tour. Et il était très clair à travers le combat que le candidat était vaincu à chaque phase. Chookagian a réussi quelques coups sûrs et a été puni à chaque tentative, Shevchenko travaillant son célèbre jeu de kickback, utilisant des coups de pied variés et créatifs et marquant des renversements presque à volonté, ouvrant une coupe laide avec un coude sur la toile au premier tour et clôturant le combat piéger son rival dans un crucifix pour pleuvoir et pilonner.

Justin Tafa a marqué sa première victoire à l’UFC lors de sa deuxième sortie à l’Octogone, éliminant Juan Adams à la minute avec 59 secondes. Adams n’a pas pu profiter de son avantage de portée remarquable, titubant après un coup de pied à la jambe avant et l’air stupéfait par un crochet droit rapide au début du match. Voyant l’avantage, Tafa a connecté plus de mains et a mis son rival encore bancal contre la cage avec un autre droit avant de connecter un uppercut qui a effondré Adams, clôturant le combat avec quelques coups supplémentaires.

Dan Ige a pris la décision partagée sur Mirsad Bektic lors d’une rencontre très régulière. Le premier assaut a été clairement pour Ige, qui avec une bonne vitesse et un meilleur œil a annulé toute tentative de son rival de prendre l’initiative, se connectant constamment avec ses mains en attaque et en recul. Bektic a pu prendre le contrôle du deuxième tour en exerçant une pression et en imposant son grappling, marquant un renversement majeur et contrôlant sur la toile. Le troisième tour était presque parfaitement divisé, Bektic cherchant à répéter son succès et Ige travaillant à reprendre l’initiative avec des combinaisons et des soumissions menaçantes sur la toile.

Ilir Latifi n’a pas eu de chance lors de son premier combat en poids plein dans l’octogone, s’inclinant par décision unanime contre Derrick Lewis. En termes de taille, de force et de résistance, Latifi n’a pas démêlé, réussissant à contrôler son rival corpulent avec le corps à corps et les éliminations à l’aide d’une certaine technique, mais dépendait en grande partie de sa mâchoire pour atteindre le carillon final. Lewis a travaillé son jeu habituel avec des améliorations simples mais présentes. Quelque chose de plus mesuré et efficace, “The Black Beast” a refusé de travailler sur le grappling et pressé avec une puissance de pied féroce, reliant des coups notables à tous les tours.