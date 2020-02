UFC 247: Jones vs Reyes BJPENN.COM Choix du personnel

L’UFC 247, mis en évidence par un combat pour le titre des poids lourds légers entre le champion Jon Jones et le challenger Dominick Reyes, approche à grands pas.

En ce qui concerne l’événement principal de la carte, le personnel de BJPENN.com était presque d’accord – presque. Nous étions également remarquablement proches d’un consensus en ce qui concerne le reste de nos principaux choix de cartes.

Sans plus tarder, voici les choix du personnel de BJPENN.COM pour le combat Jon Jones contre Dominick Reyes de l’UFC 247, ainsi que nos choix pour les autres combats de cartes principaux.

Cole Shelton (fiche 2020: 4-0)

Jones contre Reyes: Dominick Reyes pose des défis uniques à Jon Jones: être un poids lourd léger légitime et avoir un pouvoir de coup de poing à un coup. Pourtant, cela ne suffira pas dans ce combat, car lorsque Jones sait qu’un combattant représente une menace, il se bat de son mieux (c’est-à-dire contre Daniel Cormier et le deuxième combat d’Alexander Gustafsson). Dans ces combats, «Bones» a marqué des arrivées et je m’attends à ce qu’il fasse de même en se soumettant au troisième ou au quatrième tour ou peut-être au sol et livre TKO.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Dan Ige, Derrick Lewis

Adam Martin (fiche 2020: 3-1)

Jones contre Reyes: Jon Jones. Je ne peux pas choisir contre le champion. Jones a prouvé pendant une décennie qu’il est le meilleur poids lourd léger au monde et je ne vois pas cela changer de si tôt. Reyes est bon et il a remporté ce titre, mais je pense que Jones le surclasse et prend une décision à la maison.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Dan Ige, Derrick Lewis

Tom Taylor (fiche 2020: 3-1)

Jones contre Reyes: Dominick Reyes est une bête, mais comme Adam l’a dit, il ne se sent pas bien de choisir contre Jon Jones à ce stade. Un pari contre le champion, c’est comme un pari contre le soleil qui se lève demain. Bien sûr, il est possible que notre étoile puisse être détruite par une sorte d’accident cosmique, mais ce n’est certainement pas probable. Il en va de même pour une défaite de Jon Jones.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Mirsad Bektic, Derrick Lewis

Al Zullino (fiche 2020: 2-2)

Jones contre Reyes: Reyes est un grand athlète et un très bon combattant. Invaincu à la fois en tant qu’amateur et en tant que pro, il a déjà des cuirs chevelus bien connus à son actif, tels que Chris Weidman, Volkan Oezdemir, Ovince Saint Preux et Jared Cannonier.

La vraie question ici, cependant, n’est pas de savoir qui va ramener le W à la maison. La bonne question est «que peut faire Jon Jones pour perdre ce combat?». La seule bonne réponse est que Jones ne peut fondamentalement pas perdre cela à moins qu’il n’entre dans l’Octogone sans entraînement.

“Bones” est juste beaucoup plus habile que Reyes. Je ne dis pas que Reyes n’est pas un champion, mais il n’est pas aussi longtemps que Jones est là.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Mirsad Bektic, Derrick Lewis

Harry Kettle (fiche 2020: 3-1)

Jones contre Reyes: Tout peut arriver dans ce jeu, mais Jon Jones a juste trop d’armes dans son casier pour même se rapprocher de perdre celui-ci.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Dan Ige, Derrick Lewis

Jason «Kinch» Kindschy (record 2020: 1-3)

Jones contre Reyes: Pourquoi diable choisirais-je contre Jones? Deux raisons. Être contrariant en quelque sorte et parce que l’attitude de Dominick pour ce combat rappelle Chris Weidman à l’approche du célèbre choc Anderson Silva. Ne pas acheter dans la mystique de Jon Jones donne à Reyes la confiance nécessaire pour atterrir que «Devastator» d’une ligne droite gauche.

Autres choix de cartes principales: Valentina Shevchenko, Juan Adams, Mirsad Bektic, Derrick Lewis.

L’UFC 247 tombe en panne samedi soir à Houston, au Texas. La carte principale, y compris l’événement principal Dynamite Jon Jones contre Dominick Reyes, sera diffusée sur ESPN + play-per-view.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.