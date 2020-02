UFC 247: Jones vs Reyes carte de combat officielle et heures de début

Il est temps de jeter un œil à la carte de combat officielle de l’UFC 247 ce week-end alors que le championnat de combat ultime revient à Houston, au Texas.

La carte devrait être présentée par Jon Jones contre Dominick Reyes avec le championnat UFC Light Heavyweight en jeu. Parallèlement à cela, il existe de nombreuses autres confrontations fascinantes pour les fans.

De haut en bas, passons en revue tous les combats qui sont actuellement sur les livres pour l’UFC 247 au Toyota Center.

Carte principale UFC 247 | 22 h HE sur ESPN + Pay-Per-View

Jon Jones contre Dominick Reyes – UFC Light Heavyweight Championship

Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – Championnat UFC féminin de poids mouche

Juan Adams contre Justin Tafa – Bout des poids lourds

Mirsad Bektic contre Dan Ige – Bout poids plume

Derrick Lewis contre Ilir Latifi – Bout des poids lourds

Préliminaires UFC 247 | 20 h HE sur ESPN

Trevin Giles contre Antonio Arroyo – Bout de poids moyen

Alex Morono contre Kalinn Williams – Bout des poids mi-moyens

Lauren Murphy contre Andrea Lee – Bout des poids mouches pour femmes

Miles Johns contre Mario Bautista – Bantamweight Bout

UFC 247 Early Prelims | 18 h 30 HE sur ESPN +

Domingo Pilarte contre Journey Newson – Bantamweight Bout

Andre Ewell contre Jonathan Martinez – Bantamweight Bout

Youssef Zalal contre Austin Lingo – Bout poids plume

Il y a beaucoup de choses à apprécier sur cette carte UFC 247 depuis les premières phases préliminaires jusqu’à l’événement principal lui-même dans ce qui marquera la deuxième fois que l’UFC présente une émission PPV cette année – suivant les traces de Conor McGregor vs. Donald Cerrone.

Bien qu’il y ait peut-être eu un intérêt plus décontracté derrière ce combat, l’UFC 247 semble définitivement être un peu plus rempli de vétérans et de perspectives prometteuses qui font la queue pour faire connaître leur présence sur la grande scène.

Que les combats livrent ou non reste à voir, mais à tout le moins, avoir deux combats de titre à apprécier va assurer une nuit bien remplie pour les fans de MMA du monde entier.

