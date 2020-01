UFC 247: Katlyn Chookagian refuse de “se divertir puis de perdre”

L’UFC 247 approche à grands pas le 8 février et juste pour vous montrer à quel point le début de 2020 est énorme, nous devons dire que cette carte intitulée Jon Jones est l’événement à la carte le moins excitant de la liste programmée. Jones affronte Dominick Reyes, qui serait un concurrent suffisamment solide si le champion était quelqu’un d’autre que “Bones”. En l’état actuel des choses, les cotes ont ce combat contre Jones, favori de -515 et Reyes, chien de +355.

Le reste de la carte est léger sur le pouvoir des étoiles, et si l’UFC espérait que la challenger des poids mouches des femmes, Katlyn Chookagian, allait les aider à battre son combat contre Valentina Shevchenko … eh bien, ses récents commentaires devraient dissuader cette notion.

“Je ne vais pas aller là-bas … pour faire quelque chose de fou pour divertir puis perdre”, a déclaré Chookagian dans une interview avec la chaîne sportive canadienne The Score. “C’est comme,” Oh vous savez, les fans pensent que je divertis. “C’est comme,” Eh bien, les fans ne paient pas mes factures. “Donc, si vous perdez, vous ne recevez pas votre chèque de paie complet. Donc pour moi, ça ne me dérange pas vraiment. Je pense que la chose la plus importante est de gagner. »

Chookagian a amassé un record de 13-2 MMA, 6-2 UFC sur cette philosophie de combat diligente mais moins que dramatique, avec ses huit combats UFC allant jusqu’à la distance. Elle affronte la championne féminine de 115 livres Shevchenko, dont la course violente contre Priscilla Cachoeira, Joanna Jedrzejczyk et Jessica Eye a été ponctuée d’un ennuyeux par tout combat standard contre Liz Carmouche.

Comment Chookagian voit-il le combat?

“Je vois que c’est une décision difficile”, a-t-elle déclaré. «Je pense que mon cardio va certainement être un facteur, surtout s’il va dans les tours suivants. Je le vois entrer dans une décision avec moi gagnant ou moi gagnant par soumission. »

Que pensez-vous, Maniacs? Est-ce que Chookagian a ce qu’il faut ou Shevchenko lui apposera-t-il le cachet?