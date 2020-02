UFC 247 | Les combattants professionnels font leur choix pour le combat pour le titre Jon Jones contre Dominick Reyes

Dans l’événement principal de l’UFC 247, Jon Jones cherche à nouveau à défendre sa ceinture légère et lourde lors de sa bataille contre Dominick Reyes. En route vers le combat, le champion est un favori de -500 tandis que le challenger invaincu est un outsider de +350.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le combat et les pros sont unanimes dans celui-ci, croyant que Jones défend sa ceinture.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

Le combattant de BJPENN.com choisit Jon Jones contre Dominick Reyes:

Alexander Volkanovski, champion poids plume de l’UFC: Je veux que Reyes gagne, je veux vraiment qu’il gagne, c’est un mec cool. Jones, qui se soucie de lui. Mais, il est difficile de choisir contre Jones, surtout dans la division. Il a un QI élevé et est bien équilibré. J’espère que Reyes réussira, mais mon choix pour gagner serait Jon Jones.

Kevin Lee, UFC léger: Bien sûr Jon Jones. Dom a un certain pouvoir mais il n’a jamais rien connu de tel que Jon. Je pense simplement que se préparer pour Jon est une tâche ardue, surtout lorsque vous intervenez et réalisez ce que vous affrontez. C’est juste une affaire de talent.

Diego Ferreira, UFC léger: Jon Jones. Je pense que je serai là pour ce combat, donc je suis ravi de le voir en direct. Mais, je pense que Jones sera en mesure de dicter où va le combat et d’obtenir une soumission. Je sais qu’ils ont beaucoup parlé de détritus, donc je suis ravi de le voir.

Ilir Latifi, poids lourd UFC: Je pense que ça va être un combat très uniforme. Jon Jones va finir par gagner le combat et défendre sa ceinture mais je pense que Reyes va surprendre certaines personnes et avoir une meilleure performance que beaucoup ne le pensent.

Sodiq Yusuff, poids plume UFC: À ce stade, Jon Jones est indéniable. J’aime ce que je vois de Reyes et Jones l’appelle un poney à un tour. Mais, cette astuce est assez bonne. Il réussit tous les combats, mais malheureusement, un seul croisement ne suffira pas à faire sortir Jon Jones. Donc, je pense que Jones gagne.

Adam Borics, poids plume Bellator: Jon Jones défendra la ceinture. Je pense qu’il obtiendra la décision. Il n’a pas été trop beau lors de ses deux derniers combats, mais pour moi, Jon Jones est le meilleur de tous les temps.

Dan Ige, UFC poids plumet: Je pense que Jon Jones le fera. Beaucoup de gens le comptent parce qu’il vieillit parce qu’il a 31 ou 32 ans. Il a le combat serré contre Thiago [Santos] mais il est l’un des meilleurs au monde. Il va le faire.

Curtis Millender, poids welter Bellator: Dominick est un Cali comme moi et je veux le voir gagner. Mais, le côté fan et nerd de moi, c’est comme si Jon Jones l’emporterait. Je n’aurai pas le cœur brisé si Dom gagne mais je pense que Jon.

Juan Adams, poids lourd de l’UFC: Difficile celle-là. Mais regarder Jon s’entraîner est fou donc je pense qu’il va gagner. Mais Dom avait un bon style pour combattre Jon. Il fait pression et a du pouvoir. Et, plus que tout, il a confiance, il ne sait pas comment perdre. Jon non plus. Je pense que Jon va gagner, mais ça pourrait aller dans les deux sens. La meilleure chance de gagner de Dom est une arrivée, si ça va la distance que Jon gagnera, il en sait trop sur les combats.

Ryan LaFlare, ancien poids welter de l’UFC: Comment pourriez-vous dire que quelqu’un battra Jon Jones? Statistiquement, le gars ne perd pas. Je pense que Jon Jones battra Dominick Reyes et défendra sa ceinture.

***

Les combattants choisissent Jon Jones: Alexander Volkanovski, Kevin Lee, Diego Ferreira, Ilir Latifi, Sodiq Yusuff, Adam Borics, Dan Ige, Curtis Millender, Juan Adams, Ryan LaFlare

Combattants choisissant Dominick Reyes: Aucun

Selon vous, qui gagnera le Main Event UFC 247 entre Jon Jones et Dominick Reyes? Faites-le nous savoir dans la section commentaire.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.